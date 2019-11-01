محفظة غرام من تيليغرام متاحة على غيتهاب في وضع الاختبار

تام شمس - الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - تتوفر محفظة غارمز واليت المشفرة من تيليغرام الآن لنظام التشغيل ماك وويندوز وأوبنتو في وضع الاختبار، مع نشر شفرة المصدر على غيتهاب.

يمكن لمستخدمي غرامز واليت الحصول على توكنات اختبار

يمكن للمستخدمين الآن تنزيل عميل محفظة اختبار من موقعها على الويب، وإنشاء عنوان واستلام المفاتيح الخاصة وكذلك طلب واختبار توكنات غرام في التطبيق عبر روبوت تيليغرام خاص يسمى TestTonBot.

وعلى وجه التحديد، يدعو TestTonBot المستخدمين لاختبار الخدمة عن طريق طلب ٥ إلى ٢٠ توكن لعنوان العملات المشفرة الذي تم إنشاؤه على التطبيق. وبعد أن يطلب المستخدمون مبلغًا محددًا من التوكنات، يقوم الروبوت بإخطارهم ببدء تنفيذ الطلب قبل إرسال رسالة منفصلة تختبر أن توكنات غرام قد قُيدت في المحفظة.

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يتم تعقب المعاملات على شبكة اختبار TON

تكون معاملات الاختبار مرئية على مستكشف شبكة الاختبار لشبكة تيليغرام المفتوحة (TON) مع تفاصيل مثل وقت المعاملة والمبلغ بالإضافة إلى عنوان محفظة TestTonBot (المرسل) وآخر معاملة مسجلة.

تم إصدار برنامج مستكشف شبكة اختبار TON وبرنامج العقدة في ٦ سبتمبر ٢٠١٩، استعدادًا لخطط تيليغرام المجهولة لاحقًا لإطلاق عملة غرام الرقمية في أواخر أكتوبر. ثم تم تأجيل الإطلاق عندما اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن عرض توكنات تيليغرام بقيمة ١,٧ مليار دولار هو عرض غير قانوني يوم ١١ أكتوبر.

ويأتي إطلاق النسخة التجريبية من غرامز واليت بعد تقرير صدر يوم ١٩ أكتوبر بأن المحكمة المحلية للمنطقة الجنوبية في نيويورك قد أجلت جلسة استماع بشأن إصدار أمر قضائي من هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد TON. حيث نقلت المحكمة الجلسة إلى ١٨-١٩ فبراير ٢٠٢٠.