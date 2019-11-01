بيتميكس تقوم بتحديث مؤشرات أسعار بيتكوين لإزالة "حجم التداول غير الكافي"

تام شمس - الجمعة 1 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - تقوم بورصة مشتقات العملات المشفرة "بيتميكس" بتنفيذ تغييرات كبيرة على ترجيحات مؤشراتها في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقًا لإعلان نُشر اليوم، ١ نوفمبر.

وتقول البورصة إن التحديث هو محاولة لضمان أن يتداول المستخدمون مقابل السعر المرجعي الذي "يعكس بشكل أوثق سعر الإجماع في السوق للأصول الأساسية."

الترجيحات الجديدة والبورصات المكونة للمؤشر الجديد

مع بدء تشغيل المؤشرات الجديدة في ٢٢ نوفمبر، تشير التفاصيل المنشورة إلى أن أهم التغييرات ستكون إدراج بيانات من ثلاث بورصات جديدة مكونة للمؤشر بالإضافة إلى تصميم لجعل المؤشرات تعكس ترجيحات أعلى للبورصات ذات الأحجام الكبيرة.

وتستخدم مؤشرات بيتميكس الحالية حاليًا البيانات من ٦ بورصات - باينانس وبيتستامب وبيتريكس وكوين بيز وكراكن وبولينيكس، والتي سيتم توسيعها الآن لتشمل ٣ إضافية: هوبي وجيميني وإيتبيت.

حيث تدعي بيتميكس أن ترجيح المؤشرات بالتناسب مع بيانات حجم التبادل التجاري "سيضمن أن تكون أسعار مؤشر بيتميكس أكثر تمثيلا لسعر المتاجرة لكل عملية تداول من البورصة". ويوضح أنه لكل مؤشر:

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"تقوم بيتميكس بمراقبة الأحجام المتداولة للأصل الأساسي، والتي يتم الحصول عليها مباشرة عبر اتصال واجهة برمجة التطبيقات، عبر كل بورصة في المجموع المكون. تُستخدم آليات الملكية لتحديد البيانات المشوهة والشاذة، والتي يتم التخلص منها. يتم حساب أوزان مؤشر بيتميكس باستخدام بيانات وحدة التخزين هذه مع حساب إزالة المكونات ذات حجم التداول غير الكافي."

وتؤكد بيتميكس على أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن دقة وحدة التخزين - أو غيرها - من البيانات المستلمة من البورصات المكونة للمؤشر.

وقبل التغييرات الجديدة، ستعرض بيتميكس مجموعة جديدة من المؤشرات المسماة NEXT، والتي ستشير مقدمًا إلى الأسعار الافتراضية للمؤشرات القادمة في شكلها المرجح حديثًا. وسيتيح هذا للمتداولين تجربة وفهم أفضل للتأثير المحتمل للتغيرات القادمة، حسبما تدعي البورصة.

لن يتم تضمين هوبي في مؤشر .BXBT

من بين التغييرات الجديدة، حقيقة أن هوبي - التي ستحصل على ترجيح مقابل ٧ من ٩ مؤشرات بيتميكس - لن يتم تضمينها في مؤشر بيتميكس .BXBT، والذي يستخدم لعقد مبادلة بيتكوين الشهير.