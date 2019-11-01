دربيت ستدفع للمستخدمين ١,٣ مليون دولار بعد سعر "الهبوط السريع" لسعر بيتكوين إلى ٧,٧ آلاف دولار

تام شمس - الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:48 صباحاً -

تقول بورصة العقود الآجلة وخيارات العملات المشفرة "دربيت" إنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض المستخدمين المتأثرين بحسابات خاطئة في سعر الصرف.

وفي تغريدة يوم ١ نوفمبر، اعتفت دربيت دورها في الخطأ، الذي وقع يوم الخميس وأسفر عن تداول بيتكوين عند حوالي ٧٧٠٠ دولار.

دربيت: الهبوط ناتج عن قيمة "الخارجية"

هذا بدوره تسبب في تلقي المتداولين لسعر أقل لمقابل عمليات بيع بيتكوين أمام الدولار، مع حساب دربيت الخسائر لتكون ١,٣ مليون دولار.

مخطط عقود بيتكوين الآجلة على دربيت. المصدر: تريدينغ فيو، تويتر

"ستقوم دربيت بسداد ما يزيد عن ١,٣ مليون دولار من الخسائر الناتجة عن مشكلة في بيانات حساب مؤشر بيتكوين في حوالي الساعة ٩:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي يوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩".

وأضافت البورصة:

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"لن يتم استخدام صندوق ديربيت للتأمين لتغطية هذه الخسائر، لكن ستقوم ديربيت بتغطية التعويض."

وفي رسالة أخرى، أوضح الموظفون أن هذه المشكلة تأتي من قيمة خاطئة لم يكن ينبغي استخدامها في حساب سعر بيتكوين مقابل الدولار.

وجاء فيها: "كان يجب استبعاد أي عامل خارجي من المؤشر، لذلك ستقوم الشركة بتعويض الأموال".

كوين بيز برو هادئة حول إلغاء الطلبات

في نفس الوقت الذي واجهت فيه دربيت المشكلة، كانت كوين بيز برو، وهي الذراع التجاري كبير الحجم لبورصة كوين بيز الأمريكية، تواجه مشاكل أيضًا.

فوفقًا لحسابات متعددة، بما في ذلك المتداول المعروف جيكوب كانفيلد، بدأت البورصة في إلغاء مجموعات الأوامر تلقائيًا يوم الخميس.

ووصف كانفيلد كتاب أوامر كوين بيز برو بأنه "أخفق"، مع انتظار إصدار استجابة رسمية.

وقد شهدت بيتكوين فترات من التذبذب يوم الخميس، حيث وصلت إلى أعلى مستوى عند ٩٣٦٥ دولارًا قبل أن تنعكس وتتراجع بشكل مفاجئ بنحو ٢,٥٪ حيث وقعت مشكلات البورصات في الأسواق.