هل تتساءل عن ما هي العملة المستقرة StableCoin ؟ اليك شرح كامل مبسط عن العملة المشفرة المستقرة (ستابل كوين Stable coin).

بما ان عالم المال المشفر (العملات المشفرة، البلوكشين، العملات البديلة) يتوسع بوتيرة مهولة، كل يوم يأتي بالجديد، لا من حيث الاخبار، التقنيات، التغيبرات التي يخلقها في الانظمة التقليدية المالية، ملايين الدولارات تستثمر كل يوم في المجال، صناعات تغير كل مخططاتها نحو المال المشفرة و انظمته.

لكن ايضا المعارضون و السلبيون في الصناعة دائما يأتون بما ما هو اقوى من اجل منع صناعة التشفير التي قد تهدد مصالحهم ان تنتشر على نطاق واسع، من بين تلك الاعتراضات :

ان العملات المشفرة موحشة في تقلباتها السعرية و لا يمكن الوثوق في قيمتها التي تعتمد على تكنولوجيا ليس لها اي اساس حقيقي ملموس في نظرهم!

و هم على حق لأن المؤسسات المالية و البنوك رغم جوانبها المظلمة الا ان دورها الحفاض على قيمة المال، و املاك الغير. لكن التغير شيئ طبيعي في العالم، لهذا :

جاء رد اقوى من الدعمين للصناعة و الذي اخد المال المشفر الى مستويات متقدمة اخرى، مستوى العملات المشفرة المستقرة، و هو ما سنشرحه لكم في هذا الموضوع و سيكون شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة StableCoin.

ما هي العملة المستقرة StableCoin ؟

العملة المستقرة هي فئة جديدة من العملات المشفرة التي تحاول توفير نوعا ما الاستقرار في اسعار العملات المشفرة وتدعمها الأصول الاحتياطية. العملة المستقرة StableCoin اكتسبت اقبالا كبيرا و اهتماما عالميا لأنها تحاول تقديم أفضل ما في العالم المال المشفر و عالم المال المحلي، و الميزات التي اتت بها العملات المستقرة : المعالجة الفورية والأمان و الخصوصية ، و الميزة الاكثر اهمية انها مشفرة و لا مركزية و مستقرة.

العملة المستقرة StableCoin هي عملة مشفرة تحاول ربط قيمتها السوقية ببعض المراجع الخارجية.

قد يتم ربط العملات المستقرة بعملة مثل الدولار الأمريكي أو بسعر سلعة مثل الذهب.

تحقق العملة المستقرة StableCoin استقرارها في الأسعار من خلال الضمان (الدعم) أو من خلال آليات حسابية لبيع وشراء الأصل المرجعي أو مشتقاته.

فهم العملة المستقرة

بينما تظل عملة البيتكوين العملة الأكثر شعبية و هي من اعطت شعلة المال المشفرة في العالم، إلا أنها تعاني من تقلبات كبيرة في قيمتها.

ارتفاع البيتكوين من مستوى 5950 دولارًا تقريبًا في نوفمبر من عام 2017 إلى أكثر من 19700 دولار في ديسمبر ، ثم انخفض بمقدار الثلثين إلى مستوى 6900 دولار في أوائل فبراير 2018.

تقلبات الأسعار في العملات المشفرة مثل البيتكوين تكون عنيفة ففي ساعة واحدة قد يتقلب السعر عشرات المرات بأرقام كبيرة.

هذا النوع من التقلبات على المدى القصير يجعل عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الشائعة غير مناسبة للاستخدام العام من قبل الجمهور. في الأساس ، يجب أن تعمل العملة كوسيلة للتبادل النقدي وطريقة لتخزين القيمة النقدية ، وينبغي أن تظل قيمتها مستقرة نسبيًا عبر أزمنة أطول.

من الناحية المثالية ، يجب أن تحافظ العملة المشفرة على قوتها الشرائية وأن تتمتع بأقل معدل تضخم ممكن ، وهو ما يكفي ل التشجيع على إنفاقها لا توفيرها و تكديسها في المجتمعات. و العملات المستقرة توفر حلاً لتحقيق ذلك السلوك المثالي، لضمان قيمة العملة و منع تضخمها.

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أسباب استقرار أسعار العملات

السببان الرئيسيان لاستقرار أسعار العملات الورقية (العملات المحلية) هما الاحتياطيات التي تدعمها وإجراءات السوق في الوقت المناسب من قبل السلطات المسيطرة ، مثل البنوك المركزية. نظرًا لأن العملات الورقية مربوطة بأصل أساسي ، مثل احتياطيات الذهب أو الفوركس التي تعمل كضمان ، تظل تقييماتها خالية من التقلبات الوحشية.

حتى في بعض الحالات القصوى التي قد تتحرك فيها أسعار العملات الورقية (العملات المحلية) بشكل كبير ، فإن السلطات المسيطرة تقفز وتدير الطلب والعرض من العملة للحفاظ على استقرار الأسعار. يفتقر الجزء الأكبر من العملات المشفرة إلى هاتين الميزتين الرئيسيتين، لأنه ليس لديهم احتياطي يدعم تقييماتهم وليس لديهم سلطة مركزية للتحكم في الأسعار عند الحاجة.

تحاول العملات البديلة سد هذه الفجوة بين العملات الورقية والعملات المشفرة. هناك ثلاث فئات من العملات المستقرة ، وكلها تستند إلى آلية عملها.

عملات مستقرة مضمونة بعملات ورقية محلية كالدولار و اليورو

تحتفظ العملات المستقرة المضمونة بالعملات الورقية المحلية باحتياطي العملات الورقية ، مثل الدولار الأمريكي ، كضمان لإصدار عدد مناسب من العملات المشفرة. يمكن أن تشمل الأشكال الأخرى للضمانات معادن ثمينة مثل الذهب أو الفضة ، فضلاً عن سلع مثل النفط ، ولكن معظم العملات المستقرة المضمونة بعملات الفيات (العملات المحلية) الحالية تستخدم احتياطيات الدولار.

يتم الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات من قبل أمناء مستقلين وتتم مراجعتها بانتظام للالتزام بالامتثال اللازم. تعتبر عملة تيثر Tether USDT و TrueUSD عملات مشفرة مستقرة مشهورة لها قيمة تعادل قيمة الدولار الأمريكي الواحد وتدعمها ودائع بالدولار.

عملات مستقرة مدعومة بعملات مشفرة

يتم دعم العملات المستقرة المضمونة بعملات مشفرة اخرى. نظرًا لأن العملة المحجوزة قد تكون عرضة أيضًا لتقلبات عالية ، فإن العملات المستقرة “المعززة بالضمانات بالعملات المشفرة الاخرى” يتم الاحتفاظ بعدد أكبر من الرموز المميزة للعملة المشفرة كاحتياطي لإصدار عدد أقل من العملات المستقرة.

على سبيل المثال ، قد يتم الاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار من ETH كاحتياطيات لإصدار عملات مستقرة مدعومة بعملات مشفرة بقيمة 1000 دولار والتي تستوعب ما يصل إلى 50% من تقلبات العملة الاحتياطية ETH. تزيد عمليات التدقيق والرصد المتكررة من استقرار الأسعار. يتم دعم DAI الخاص بـ MakerDAO مقابل الدولار الأمريكي ، ويتم دعمه باستخدام ETH ، ويسمح باستخدام سلة من الأصول المشفرة كاحتياطي.

العملات المستقرة الغير مدعومة بما سبق و لكن مدعومة بخورزمياتها

لا تستخدم العملات المستقرة الغير مضمونة أي احتياطي ولكنها تتضمن آلية عمل ، مثل آلية البنك المركزي ، للاحتفاظ بسعر ثابت. على سبيل المثال ، يستخدم عملة الأساس المرتبطة بالدولار آلية إجماع لزيادة أو تقليل المعروض من العملة على أساس الحاجة.

تشبه هذه الإجراءات الأوراق النقدية التي يقوم البنك المركزي بطباعتها للحفاظ على تقييمات العملة الورقية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عقد ذكي على منصة لا مركزية يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة.

هذا كل شيئ عن العملات المشفرة المستقرة، إن لم يكن كافي ما تطرفنا له، اسألنا عن المزيد في تعليق.