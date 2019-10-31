سعر الايثريوم يفقد السيطرة و 175 دولار الهدف التالي قبل الارتفاع

يقع سعر الايثريوم تحت الضغط وقد ينزلق نحو مستوى الدعم 175 دولار.

يقوم سعر البيتكوين بالتصحيح حاليًا وقد اختبر مؤخرًا منطقة الدعم البالغة 9000 دولار.

كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 186 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

يتداول الزوج حاليًا بالقرب من 182 دولارًا وقد ينخفض نحو مستوى الدعم 175 دولار.

يكافح سعر الايثريوم للاستمرار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار البيتكوين. قد يعود سعر ETH إلى منطقة الدعم 175 دولار قبل أن يتمكن من الصعود مرة أخرى.

تحليل سعر الايثريوم

بعد ارتفاعه فوق مستوى 190 دولارًا ، أخفق Ethereum في تخطي مقاومتي 194 و 195 دولارًا. تم تشكيل قمة تأرجح بالقرب من 194 دولارًا وانخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 190 دولار.

كان هناك إغلاق تحت مستوى الدعم 190 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من الخسائر دون مستوى 185 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع دعم بالقرب من 186 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

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أخيرًا ، ارتفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم 180 دولارًا وتم تداوله عند مستوى 179 دولار. في الوقت الحالي ، يصحح السعر أعلى مستوى 180 دولار. لقد كسر مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى له في 194 إلى 179 دولار.

ومع ذلك ، فإن مستوى 185 دولار و متوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة تعمل كمقاومة. وعلى الجانب العلوي ، تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 186 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 50 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 194 إلى 179 دولار منخفضة.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى 186 دولار ، فقد يختبر السعر منطقة المقاومة 190 دولار. أي مكاسب أخرى قد تدفع السعر نحو مستوى 195 دولار. توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 194 إلى 179 دولار.

على الجانب السلبي ، مستوى 180 دولار هو الدعم الأولي. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد يختبر السعر منطقة الدعم الرئيسية البالغة 175 دولارًا ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية أعلى من مستوى دعم 175 دولارًا ، ولكنه قد ينخفض أكثر على المدى القصير. من المرجح أن يرتد السعر مجددًا فوق 190 دولارًا طالما لا يوجد إغلاق يومي دون 175 دولارًا.

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