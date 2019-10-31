"هل يجب علي إحضار زلاجتي؟" توني هوك سيتحدث في مؤتمر بيتكوين في سان فرانسيسكو

تام شمس - الخميس 31 أكتوبر 2019 02:48 مساءً - نجحت بيتكوين (BTC) في كسب توني هوك كواحد من معجبيها على المدى الطويل حيث يستعد أسطورة التزلج للتحدث في مؤتمر كبير.
هوك يحتفظ ببيتكوين منذ ٥ سنوات على الأقل
بقبول الدعوة إلى مؤتمر بيتكوين ٢٠٢٠ للعام المقبل في سان فرانسيسكو، أكد هوك التصريحات السابقة التي أدلى بها عن كونه مستثمرًا في بيتكوين.
حيث رد في تغريدة يوم ٣١ أكتوبر قائلًا "أنا أتطلع إلى ذلك! لقد كنت أتابع تقلبات بيتكوين منذ أكثر من ٥ سنوات. مما يذكرني... هل يجب علي إحضار زلاجتي؟".
وكان هوك قد أعطى تلميحات مختلطة حول تعرضه لبيتكوين. ففي منشور آخر على تويتر في وقت سابق من هذا العام، صرح أنه يملك بيتكوين منذ ٢٠١٣ على الأقل.
وكتب: "أحتفظ بها منذ ٦ سنوات. ولم أتخلى عنها بعد".
تراكم ضجة ما قبل التنصيف
يهدف بيتكوين ٢٠٢٠ إلى توفير منصة رئيسية للتوعية بأكبر عملة مشفرة. وستركز الفعالية التي ستقام هذا العام في نهاية شهر مارس على خفض مكافأة كتلة بيتكوين إلى النصف، والتي تميل على نطاق واسع إلى إطلاق سوق صاعدة مطولة.
والمتحدث الآخر الوحيد الذي أكد أنه سيأتي حتى الآن هو مخضرم مجال العملات المشفرة نيك زابو.
وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن عددًا متزايدًا من الشخصيات الرياضية قد أبدت اهتمامًا بالعملات المشفرة. ففي إبريل، كشفت نجمة التنس سيرينا ويليامز أنها قد استثمرت في بورصة العملات المشفرة كوين بيز.
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