إيرادات بيتكوين تقترب من ١٥ مليار دولار في حين بلغت مكاسب القائمين بالتعدين مليار دولار من الرسوم

تام شمس - الخميس 31 أكتوبر 2019 02:48 مساءً - حقق القائمون بتعدين بيتكوين (BTC) ما يقرب من ١٥ مليار دولار لتأمين الشبكة اعتبارًا من منتصف هذا الشهر.

إيرادات شبكة بيتكوين تبلغ ١٥ مليار دولار

أشارت البيانات الصادرة عن مورد الرصد والإحصاءات كوين ميتريكس التي تم إصدارها في ١٥ أكتوبر أنه منذ ولادة بيتكوين في عام ٢٠٠٩، تلقى القائمين بالتعدين إيرادات مجمعة تقل قليلًا عن ١٥ مليار دولار.

ويتضمن الرقم كلًا من مكافآت الكتلة - عملات بيتكوين "الجديدة" التي يتم دفعها إلى القائمين بالتعدين للتحقق من صحة مجموعة من المعاملات - وكذلك رسوم المعاملات.

والغالبية العظمى من الإيرادات يتكون من مكافأة الكتلة. ووفقًا لياسين المندجة، المحلل في شركة الاستشارات التي تركز على العملات المشفرة، ARK Invest، فإن رسوم المعاملات تجاوزت فقط مليار دولار هذا الأسبوع.

حيث كتب "إنه رسمي. شبكة بيتكوين تجاوزت مليار دولار من إيرادات الرسوم التراكمية"، مستشهدًا بأحدث بيانات من كوين ميتريكس.

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القائمين بالتعدين ينقلون المليارات

تتناقص رسوم بيتكوين ومكافأة الكتلة بمرور الوقت. وفي حين أن المكافأة الكتل تتناقص على فترات زمنية محددة، فإن الرسوم هي سوق حرة، مع حدوث تقلبات شائعة.

"في ٣١ يناير ٢٠١٨، شكلت رسوم بيتكوين حوالي ١٢٪ من إجمالي إيرادات القائمين بالتعدين (تمثل مكافآت الكتلة نسبة ٨٨٪ المتبقية). "اعتبارًا من ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، كانت الرسوم التراكمية لبيتكوين تمثل ٦,٦٪ فقط من إجمالي إيرادات القائمين بالتعدين".

وخلصت الشركة:

"هذا يعني أنه منذ فبراير ٢٠١٨، لم تنمو الرسوم التراكمية لبيتكوين بنفس سرعة مكافآت الكتلة التراكمية."

في عام ٢٠١٩، ظلت الرسوم في المتوسط ​​أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي، على الرغم من أن سعر بيتكوين كان أعلى من غالبية الأوقات الأخرى.