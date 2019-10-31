من المحتمل أن يكون سعر بيتكوين مستعد للارتفاع التالي

يحتل سعر البيتكوين منطقة الدعم الرئيسية البالغة 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يواجه السعر بعض المقاومة على المدى القصير بالقرب من مستويات 9200 و 9400 دولار.

خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي التالي لهذا الأسبوع نشط مع وجود مقاومة بالقرب من 9150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يرتفع السعر إذا كسر مستوى المقاومة 9200 دولار والمستوى المحوري 9320 دولار.

يظهر سعر البيتكوين إشارات إيجابية أعلى من 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بشكل عام ، من المرجح أن يرتفع سعر BTC مرة أخرى فوق مقاومتي 9200 دولار و 9320 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك حركات فوق منطقة الدعم 9000 دولار. تم تصحيح BTC أقل من مستوى 9150 دولار واستقر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

تم تشكيل القاع الأخير بالقرب من 9013 دولار والسعر يحتفظ حاليًا بمنطقة الدعم البالغة 9000 دولار. إنه يرتفع ويتداول فوق مستوى 9100 دولار. كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 9534 دولار إلى 9013 دولار.

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ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة بالقرب من 9200 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، ينشط خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي التالي لهذا الأسبوع مع وجود مقاومة بالقرب من 9150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

فوق خط الاتجاه ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 9534 دولار إلى أدنى مستوى في 9013 دولار بالقرب من منطقة 9275 دولار. لذلك ، يمكن أن يبدأ السعر في ارتفاع قوي إذا كان هناك اختراق فوق المقاومة9200 و 9،275 دولار.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 9320 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

الإغلاق الناجح فوق مستوى 9400 دولار أمر ضروري لكي تنتقل عملة البيتكوين إلى منطقة إيجابية. على الجانب السلبي ، هناك دعم قوي يتشكل بالقرب من منطقة 9000 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي أدنى من 9000 دولار ، فقد يبدأ السعر في انخفاض قوي باتجاه مستوى 8800 أو 8،700 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول عملة البيتكوين بشكل واضح فوق منطقة الدعم البالغة 9000 دولار ، والتي تحمل المفتاح. الاختراق الصعودي فوق مستويات 9200 و 9320 دولار أمر لا بد منه لزيادة جديدة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تكون هناك موجة هبوطية تقل عن 9000 دولار.

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