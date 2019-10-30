تزيرو تحول ٢٥ مليون دولار من المباني السكنية الفاخرة في المملكة المتحدة إلى توكنات

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:48 مساءً - ستوفر تزيرو، وهي ذراع بلوكتشين من أوفرستوك تقنيتها لتحويل ريفر بلازا، وهو مشروع سكني فاخر في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، إلى توكنات.

فبعد شراكة مع شركة ألاينس إنفستمنت للاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، تخطط تزيرو لتحويل ما لا يقل عن ٢٥ مليون دولار من ريفر بلازا في بلوكتشين تيزوس، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٣٠ أكتوبر.

يعد ريفر بلازا، الذي يعد مشروعًا سكنيًا فاخرًا يتكون من ١٨٠ وحدة، أول مبادرة لخطة ترميز العقارات التابعة لألاينس إنفستمنتس لتحويل حوالي ٦٤٠ مليون دولار من المشاريع العقارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة إلى توكنات. ومن المتوقع إطلاق الطرح الأولي لتوكنات الأوراق المالية في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

إضفاء الطابع الديموقراطي على الوصول وتعزيز السيولة

على وجه التحديد، من المتوقع أن تعمل توكنات الأوراق المالية في ريفر بلازا على تعزيز السيولة العقارية للمستثمرين من خلال تداول تزيرو الثانوي، الذي تديره شركة الوساطة المالية التابعة لتزيرو، برو سيكيوريتيز.

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وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة تزيرو، ساوم نورصالحي، إن ترميز الأصول العقارية سيؤدي إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على وصول المستثمرين إلى المشاريع وتحسين السيولة في السوق.

نقلًا عن تقرير سافيلز ورلد ريسر لعام ٢٠١٦، صرحت تزيرو بأن العقارات، التي تبلغ ٢١٧ تريليون دولار، تمثل أكبر فئة أصول في العالم، لكن ثلث هذه الفئة فقط متاح للجمهور بشكل معقول.

في ١٧ أكتوبر، قدمت شركة إعمار العقارية العملاقة ومقرها دبي منصة الإحالة والولاء القائمة على توكنات بلوكتشين الجديدة، والتي كشفت أيضًا عن خطط لإطلاق توكن EMR القابل للتداول وقابل للاسترداد.