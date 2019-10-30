شرح مصطلحات و معاني ومفاهيم البلوكشين Blockchain

شرح مصطلحات البلوكشين Blockchain و التي تعد مصطلحات تقنية تجعل أحيانا فهم البلوكشين Blockchain ، ماهيتها، رؤيتها معقد و صعب و تضع القارئ في طريق طويل حتى يستوعب البلوكشين و ما هي البلوكشين، و كيف تعمل البلوكشين. لهذا على موقع كريبتو عرب الموقع الاول عربيا الذي يقدم المحتوى التعليمي، التعريفي، الإخباري عن الإقتصاد المشفر Cryptoeconomy و البلوكشين و العملة الرقمية المشفرة، و العملات المشفرة البديلة و البيتكوين. نقدم لكم التعاريف التي ستصادفها في كل المقالات و انت تقرا او تسمع عن البلوكشين. جمعنا لكم تقريبا كل المصطلحات و التعاريف و شرحناها لكم باللغة العربية، ستسهل قراءاتك وتساعدك على الفهم الجيد للتكنولوجيا البلوكشين.

شرح مصطلحات البلوكشين Blockchain

بيتكوين BITCOIN

(المال الرقمي) الامركزي، او العملة الرقمية الأولى في منظومة العملة الرقمية المشفرة و البلوكشين خرجت للعام عام 2009 من قبل مطور مجهول باستخدام اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو، قيمة البيتكوين حتى كتابة هذا المقال 4000 دولار.

البلوكشين BLOCKCHAIN

البلوكشين هي تقنية لتخزين ونقل المعلومات بأقل تكلفة ممكنة، آمنة وشفافة، وتعمل دون رقابة مركزية. البلوكشين يعني حرفيا ( “سلسلة من كتل”) كل قواعد البانات في اي بلوكشين تكون موزعة و في كل توزيعة قاعدة مشابهة للأخرى و كل تغير صالح اي موثق من الأقران في الشبكة ينطبق اتوماتيكيا على كل القواعد الموزة الأخرى هذه البيانات (المشتركة لامركزيا بين مختلف المستخدمين) تحتوي على مجموعة من المعاملات، كل منها يمكن التحقق من صحتها عبر معادلات رياضية تم برمجة البلوكشين لذلك الغرض و لا يمكن تغير برمجتها بعد نشر البيانات في شبكة الموثقون او المعدنون في الشبكة.

المفتاح الخاص Private key

المفتاح الخاص يعني السماح لمستخدم البلوكشين لبدء المعاملة من خلال تشفير الرسالة.

المفتاح العمومي PUBLIC KEY

مفتاح المستخدم ممكن ان ننقول هو عنوان محفظة البلوكشين الخاص بك. ممكن ان يعرفه الجميع، فإنه يسمح للمرسل لتعيين المتلقي.

عملات ملونة COLORED COINS

عملات ملونة هو تطبيق متقدم من بلوكشين البيتكوين. ويعتبر بروتوكول BITCOIN 2.0، كما أنه يوسع استخدام بلوكشين البيتكوين . العملات ملونة هي الرموز التي تم وضعها كعلامة لتمثيل الأصول في العالم الحقيقي. ويمكن استخدامها لإثبات ملكية السيارات والعقارات والمعادن الثمينة، وما إلى ذلك، وسهلة جدا لإصدار.

العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies

النقود الإلكترونية، هي مال الان نقيم قيمتها بالدولار او اليورو…. غير انها عملة غير ملموسة فزيائيا، هي قيمة نراها ارقام فقط ، استنادا إلى مبادئ التشفير هي من اجل الدفع للتحقق من صحة المعاملات وتوليد قيمة العملة نفسها.

DAO او Decentralized Autonomous Organization او المنظمة الذاتية الامكزية :

البرنامج الذي يشمل منظمة البلوكشين. يحتوي على العديد من العقود الذكية التي تتفاعل مع بعضها البعض. يمكن ان نقول بلوكشين مكبرة داخلها بلوكشين مصغرة، و هكذا

إثريوم Ethereum

المنصة اللامركزية، أساسها البلوكشين مما يسمح لشبكة من المستخدمين لخلق عقود ذكية. بلوكشين إثريوم عملتها ETH و هي العملة التي تحقق كل عمليات الشروط و تنفيدها في العقد الذكي على بلوكشين اثريوم. على عكس بلوكشين بيتكوين ، تركز على الجانب النقدي، بلوكشين إثريوم متجهة لاستضافة برامج متنوعة جدا، والتي تتجاوز الإطار النقدي تماما.

العملة الملموسة FIAT MONEY

” العملة الكلاسيكية، و هي العملة المركزية التي تديرها الحكومات و البنوك و التي تعطى قيمة القانون أو التنظيم الحكومي (مثل اليورو والدولار …)

التحويلات الصغيرة Microtransaction

بضعة سنتات. في الدائرة “التقليدية”، عن طريق البنك، على سبيل المثال، التحويلات الصغيرة مكلفة للغاية لأداء (التكاليف هي في الواقع أعلى من كمية المعاملات). بلوكشين يجلب حلا لهذه المشكلة. و تسمح بتحويل اقل قدر من المال. فمثلا في عبر البنكن لا يسمح لك احيانا بحويل اقل من 10 دولارت، في حين على البلوكشين يمكن تحويل حتى 0.0001 دولار….

التعدين Mining

هو استخدام قدرة الحاسوب لمعالجة المعاملات، وتأمين الشبكة والسماح لجميع مستخدمي النظام أن تظل متزامنة. و لها كفائة، فمثلا البيتكوين لشهرته اصبح يتطلب لتعدينه حواسيب ضخمة و عملاقة، للمشاركة في عملية التعدين، و عملية التعدين بالمعنى الأصح هي عملية الإنخراط في شبكة البلوكشين للمساهمة في توتثيق المعاملات بحاسوبك، بحيث يتم مكافئتك على استخدام قوة حاسوبك بالعملة المدرجة في البلوكشين المشارك فيها.

المعدن او الموثق Miner

الأشخاص (الأفراد أو الشركات) الذين يربطون اجهزتهم على شبكة البلوكشين شواء كان حاسوب واحد او اكثر يتم تجهيزها للتعدين. ويدفع لكل معدن بما يتناسب مع القدرة الحاسوبية التي يقدمها إلى الشبكة.

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التوقيع المتعدد Multisignature

هي طريقة لتأمين المحفظة التي تتطلب توقيعات عدة مفاتيح لفتح الأموال.

العقدة Noeud

جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة باستخدام برنامج تحويل المعاملات.

أوراكل ORACLE

خدمة أخذ البيانات من واحد أو أكثر المصادر (قاعدة بيانات خاصة أو عامة، والشبكات الاجتماعية …) و “حقنها” في العقود الذكية لتحريك الدفع. مثال: أوراكليز.

دليل على حصة Proof of stake

طريقة تستخدم لتحقيق توافق في الآراء الموزعة في شبكة البلوكشين. وخلافا للدليل على العمل، الدليل على حصة لا تتطلب من المستخدمين استخدام القدرة الحاسوبية، بدلا من ذلك إثبات ملكية قيمة معينة من العملة الرقمية المشفرة .

إثبات العمل Proof of work

“إثبات العمل” أو “إثبات الحساب”. و هو لمعالجة التحويلات للعملة المشفرة يسمح للتحقق من كتل المعاملات. يتطلب إجراء هذه المعالجة وقتا حسابيا، بشكل عام، يمكن لجهاز كمبيوتر واحد فقط في الشبكة الوصول إليه في حوالي عشر دقائق. يتم تكييف الصعوبة بشكل منتظم للحفاظ على هذه الفترة.

ريبل Ripple

نظام دفع مبني على بروتوكول الإنترنت الموزع والمفتوح المصدر، على سجل الإجماع، وعلى عملة تسمى XRP.

ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto

اسم مستعار لمخترع بروتوكول البيتكوين البلوكشين، الذي لا يزال مجهول الهوية الحقيقية على الرغم من العديد من التكهنات.

سيديشين Sidechain

البلوكشين الثانوية التي تتطور بالتوازي مع البلوكشين الرئيسية ولكن يتم إرفاق ذلك بحيث يمكنك معرفة كل المعلومات. Sidechain تسمح لك لزيادة حجم المعلومات التي يمكن معالجتها داخل البلوكشين (حجم محدود عادة)، في حين تبقى على نفس البلوكشين الرئيسية.

عقد ذكي Smart contract

“عقد ذكي”. العقود الذكية هي برامج قائمة بذاتها تنفذ تلقائيا أحكام وشروط العقد دون الحاجة إلى التدخل البشري.

العملات المشفرة البديلة ALTCOIN

اختصار ل “عملة بديلة”. ألتكوين هي كل العملات البديلة غير بيتكوين. مثل ETH, LTC, XRL, …..

سيتم تحديث الموضوع دائما بكل المصطلحات التي تساعدك في فهم كل ما يتعلم بالعملات الرقمية المشفرة و البلوكشين، ايضا يمكنكم ان تتركوا لنا في التعليقات المطلح الذي تريديون فهمه و نحن سنحاول شرحه و تبسيطه.

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