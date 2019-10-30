سعر Ripple يتبع الاتجاه الصاعد من اجل مكاسب اخرى

يتم تداول سعر Ripple فوق مستويات الدعم 0.298 دولار و 0.295 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يكسر السعر مستويات المقاومة 0.306 و 0.308 دولار في المدى القريب.

هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.299 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية أعلى من 0.285 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتم تداول عملة البيتكوين جانبية. يجب أن يكسر سعر ريبل 0.31 دولار لتسريع الارتفاع.

تحليل سعر Ripple

في الجلسات الثلاث الماضية ، كان هناك ارتفاع ثابت في سعر Ripple فوق مستويات المقاومة 0.2850 دولار و 0.2880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع XRP / USD فوق مستويات المقاومة 0.3 دولار واستقر أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كان هناك ارتفاع فوق مستوى 0.3060 دولار وتم تشكيل قمة أخيرة بالقرب من مستوى 0.3065 دولار. في الوقت الحالي ، يصحح السعر أقل من مستوى تصحيح فيب 23.6 % للحركة الصعودية من أدنى مستوى 0.2930 دولار إلى 0.3065 دولار.

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يوجد دعم فوري على الجانب السلبي بالقرب من منطقة 0.3 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.293 دولار إلى 0.3065 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.2990 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. والأهم من ذلك ، أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة يقع بالقرب من منطقة 0.2980 دولار لتوفير الدعم.

لذلك ، فإن الاختراق الهبوطي دون مستوى الدعم 0.2980 دولار قد يبدأ في تصحيح موسع. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 0.2950 دولار ، والذي قد يستأنف السعر إعادة النظر في منطقة دعم 0.2880 دولار ، تليها منطقة المحور 0.2850 دولار.

يوجد دعم متوسط ​​للارتداد بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.293 دولار إلى 0.3065 دولار. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 0.306 دولار. إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى 0.3060 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر نحو مستويات 0.31و 0.312 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية أعلى من مستويات 0.3 و 0.298 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أدنى من منطقة الدعم 0.298 دولار ، قد يكون هناك استمرار صعودي. إن لم يكن الأمر كذلك ، فقد يبدأ السعر في تصحيح هبوطي ممتد نحو مستويات الدعم 0.288 و 0.285 دولار.