سعر Ripple يتبع الاتجاه الصاعد من اجل مكاسب اخرى

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يتم تداول سعر Ripple فوق مستويات الدعم 0.298 دولار و 0.295 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يكسر السعر مستويات المقاومة 0.306 و 0.308 دولار في المدى القريب.
هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.299 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.
يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية أعلى من 0.285 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتم تداول عملة البيتكوين جانبية. يجب أن يكسر سعر ريبل 0.31 دولار لتسريع الارتفاع.
تحليل سعر Ripple
في الجلسات الثلاث الماضية ، كان هناك ارتفاع ثابت في سعر Ripple فوق مستويات المقاومة 0.2850 دولار و 0.2880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع XRP / USD فوق مستويات المقاومة 0.3 دولار واستقر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.
كان هناك ارتفاع فوق مستوى 0.3060 دولار وتم تشكيل قمة أخيرة بالقرب من مستوى 0.3065 دولار. في الوقت الحالي ، يصحح السعر أقل من مستوى تصحيح فيب 23.6 % للحركة الصعودية من أدنى مستوى 0.2930 دولار إلى 0.3065 دولار.
يوجد دعم فوري على الجانب السلبي بالقرب من منطقة 0.3 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.293 دولار إلى 0.3065 دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك قناة صاعدة رئيسية تتشكل مع دعم بالقرب من 0.2990 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. والأهم من ذلك ، أن المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة يقع بالقرب من منطقة 0.2980 دولار لتوفير الدعم.
لذلك ، فإن الاختراق الهبوطي دون مستوى الدعم 0.2980 دولار قد يبدأ في تصحيح موسع. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 0.2950 دولار ، والذي قد يستأنف السعر إعادة النظر في منطقة دعم 0.2880 دولار ، تليها منطقة المحور 0.2850 دولار.
يوجد دعم متوسط للارتداد بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.293 دولار إلى 0.3065 دولار. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 0.306 دولار. إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى 0.3060 دولار ، فمن المرجح أن يرتفع السعر نحو مستويات 0.31و 0.312 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ripple إشارات إيجابية أعلى من مستويات 0.3 و 0.298 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أدنى من منطقة الدعم 0.298 دولار ، قد يكون هناك استمرار صعودي. إن لم يكن الأمر كذلك ، فقد يبدأ السعر في تصحيح هبوطي ممتد نحو مستويات الدعم 0.288 و 0.285 دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.