دويتشه بورس تهدف إلى تسهيل نقل الأوراق المالية الرقمية مع صفقة جديدة

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:47 مساءً - أبرمت ذراع رأس المال الاستثماري لدويتشه بورس الألمانية شراكة جديدة للسماح للمستثمرين من المؤسسات بالحصول على الأوراق المالية الرقمية.

دويتشه بورس تدفع الأوراق المالية الرقمية المنظمة

ففي بيان صحفي في ٣٠ أكتوبر، أكدت شبكة دويتشه بورس فينشر (DBVN) الصفقة مع شركة كاش لينك المحلية للتكنولوجيا المالية، والتي ستكون فوائدها متاحة على الفور.

من الآن فصاعدًا، سيتمكن المستثمرون في DBVN من إكمال عملية التمويل رقميًا بالكامل باستخدام أدوات تستند إلى ما يسمى تقنية دفاتر السجلات الموزعة أو DLT.

ستحصل الأوراق المالية الرقمية تلقائيًا على نفس ضمان اللوائح كتلك الخاصة بعروض دويتشه بورس العادية.

علق مدير DBVN بيتر فريك في البيان الصحفي قائلًا إنه "مع هذا العرض الجديد من شريكنا، يمكننا تبسيط عملية زيادة رأس المال للشركات الناشئة على شبكتنا، وكل ذلك ضمن إطار تنظيمي قائم".

Advertisements

أضاف فريك أن الشركة ستعتمد على علاقتها بالعمل مع كاش لينك، التي تعمل انطلاقًا من فرانكفورت منذ عام ٢٠١٦.

تواصل ألمانيا ابتكار بلوكتشين

في الأسبوع الماضي، أكملت دويتشه بورس تجربة تسوية رمزية للأوراق المالية مع مؤسسة البنوك الألمانية كومرزبنك.

وأضاف مايكل دوتلنغر، الرئيس التنفيذي لشركة كاش لينك أن "الأوراق المالية الرقمية تستخدم لأغراض متعددة، على سبيل المثال كبديل لتمويل المشاريع العادية، كملكية أسهم الموظفين الرقمية، كتمثيل رقمي لصناديق المشاريع أو لتمويل المستثمرين من غير الأوروبيين".

تكتسب ألمانيا ببطء في مجال تنظيم بلوكتشين والعملات المشفرة، بعد قضاء سنوات في تبني سياسة متشددة أدت إلى تباطؤ الابتكار في كلا القطاعين.