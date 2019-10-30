بيتكوين تختبر مستوى ٩ آلاف دولار بينما تشهد العملات البديلة بعض التراجع

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:52 مساءً - كان سعر بيتكوين (BTC) ينجرف نحو ٩٠٠٠ دولار يوم ٣٠ أكتوبر، حيث يبدو أن الزخم وراء مسيرته الصعودية الأخيرة آخذ في التراجع.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

نطاقات بيتكوين قبل تقاطع المتوسط المتحرك

أظهرت بيانات كوين٣٦٠ انخفاض زوج بيتكوين مقابل الدولار بنحو ٣,٢٪ يوم الأربعاء، بعد أن أمضى اليوم السابق يدور حول ٩٥٠٠ دولار.

وهذه المستويات شهدت في النهاية رفضًا، حيث تستعد بيتكوين لتحدي الدعم عند ٩٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. وخلال الأسبوع، لا يزال زوج بيتكوين مقابل الدولار مرتفعا بنسبة ١٥٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بالتركيز على المدى القصير ، نفى أحد المحللين فكرة أن يكون انخفاض عملة بيتكوين من أعلى مستوياتها الأخيرة كانت علامة هبوطية.

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فوفقًا لمحلل السوق filbfilb، تشير إشارة فنية قادمة تعتمد على المتوسطات المتحركة (MA) إلى أن الأسواق ظلت في حالة مزاجية عامة.

حيث أوضح filbfilb أن أداء بيتكوين كان "وفقًا للخطة"، مشيرًا إلى نظرته السنوية من يوليو، حيث تنبأ بنطاق يتراوح بين ٧٥٠٠ و ١٠٠٠٠ دولار حتى مايو ٢٠٢٠.

العملات البديلة تمحو المكاسب ببطء

وفي الوقت نفسه، بدأت العملات البديلة تتفاعل أيضًا مع عدم وجود حركة تصاعدية في بيتكوين، متسببة في مستوياتها السابقة لتقديم خسائر يومية تصل إلى ٣٪.

حيث انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١,٢ ٪ ليصل إلى ١٨٥ دولارًا، في حين كان أداء التوكنات الرئيسية الأخرى مشابهًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

الأسوأ بين أعلى عشرين عملة كانت مونيرو (XMR)، التي شهدت انخفاضًا بنسبة ٥,٣٪ عن سعرها يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ٢٤٧ مليار دولار، وبلغت حصة بيتكوين ٦٧,٢٪.