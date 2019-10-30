كيم دوتكوم يتبرع ببيتكوين إلى جوليان أسانج قبل طرح تبادل أولي بقيمة ٨ ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 03:52 مساءً - كشف كيم دوتكوم، مستثمر بيتكوين الريادي، أن شركته الجديدة K.im تدعم مباشرة مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.

دوتكوم يمنح بيتكوين إلى أسانج

في تغريدة يوم ٢٩ أكتوبر، قال دوتكوم إن ١٠٪ من رسوم معاملات K.im كانت موجهة نحو مساعدة أسانج للمعركة القانونية المستمرة.

وكتب دوتكوم "إن http://K.im تدعم @ويكيليكس وجوليان أسانج من خلال تخصيص ١٠٪ من دخل رسوم المعاملات الخاص بنا إلى الفريق القانوني لويكيليكس وجوليان"، مضيفًا:

"قد يوفر هذا ما يكفي من عملات بيتكوين للدفاع وتمكين ويكيليكس من زيادة قدراتها على كشف الحقيقة. ابق قويًا!"

يواجه أسانج حاليًا أمر تسليم إلى الولايات المتحدة بتهمة محاولة اختراق جهاز كمبيوتر في البنتاغون. ويبلغ إجمالي عقوبة السجن المحتملة ١٧٥ عامًا.

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وقد كتب دوتكوم في تغريدة سابقة الأسبوع الماضي "إن طريقة التعامل مع جوليان أسانج تقول الكثير عن الطبيعة الفاسدة لمجتمع المخابرات".

ويقبل موقع ويكيليكس بالفعل التبرعات في مختلف العملات المشفرة. وحتى الآن، تلقت محافظ بيتكوين الخاصة بها أكثر من ٤٠٠٠ بيتكوين (٣٧ مليون دولار).

العد التنازلي لطرح التبادل الأولي

قام رجل الأعمال، الذي واجه ضغوطًا قانونية خاصة به على مشروعه السابق، ميغا أبلود، بوضع K.im للاستفادة من العملات المشفرة.

وستجري خدمة مشاركة المحتوى عرضًا أوليًا للتبادل أو IEO على بيتفينكس في الأسبوع المقبل من أجل جمع الأموال.

وهدف جمع الأموال المخطط له حاليًا يبلغ ٨ ملايين دولار، مع وجود مستثمرين موثوقين قادرين على المساهمة بحد أقصى ٥٠٠٠٠ دولار لكل منهم. وسيتمكن حاملو التوكن الأصلي لبيتفينكس، يونوس سيد ليو، من مضاعفة مساهماتهم.