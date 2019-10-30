سعر البيتكوين قد ينخفض أكثر قبل ارتفاع جديد

سعر البيتكوين يصحح حاليًا ويتداول دون مستوى 9100 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن ينخفض السعر أكثر نحو 8700 دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي الذي تم تسليط الضوء عليه يوم أمس لا يزال قائما مع وجود مقاومة بالقرب من 9460 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يجب أن يتجاوز السعر مستويات المقاومة 9460 دولار و 9500 دولار لبدء زيادة جديدة.

يواجه سعر البيتكوين بعض العقبات الرئيسية بالقرب من 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لذلك ، قد تراجع سعر BTC بضع نقاط قبل زيادة جديدة في المدى القريب.

تحليل سعر البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح هبوطي ممتد في عملة البيتكوين دون منطقة الدعم البالغة 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول BTC حتى دون مستوى 9100 دولار وشكل أدنى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 9045 دولار.

تعافى السعر من 9045 دولار وتم تداوله فوق مستوى المقاومة 9200 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 9935 الى 9045 دولار.

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ارتفع بيتكوين حتى فوق مستوى 9400 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة. ومع ذلك ، تم تخطي الحركة الصعودية من قبل منطقة المقاومة دولار 9500. فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 9935 دولار إلى أدنى مستوى عند 9045 دولار كان بمثابة مقاومة.

الأهم من ذلك أن خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي الذي تم تسليط الضوء عليه يوم أمس لا يزال قائمًا مع وجود مقاومة بالقرب من 9460 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة بالقرب من خط الاتجاه و 9500 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق خط الاتجاه و المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة قد يفتحان الأبواب أمام زيادة جديدة فوق مستوى المقاومة عند 9500 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 9725 دولار و 9880 دولار.

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من مستويات 9040 دولار و 9000 دولار. يبدو أن السعر قد يرتفع إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 9000 دولار ويختبر 8800 دولار أو 8700 دولار. بمجرد اكتمال الموجة الحالية بالقرب من الدعم البالغ 8800 دولار أو 8700 دولار ، فمن المرجح أن يرتد السعر مجددًا في الجلسات القادمة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، تواجه عملة البيتكوين بوضوح الكثير من العقبات بالقرب من مستويات 9460 دولار و 9500 دولار. ما لم يكن هناك إغلاق أعلى من 9500 دولار ، فهناك خطر حدوث انخفاض ممتد نحو مستويات الدعم البالغة 9000 دولار و 8800 دولار في المدى القريب. على العكس من ذلك ، من المرجح أن يبدأ الإغلاق الناجح فوق 9500 دولار موجة صعودية جديدة نحو مستوي 9800 دولار و 9950 دولار.

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