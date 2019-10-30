كوين ليست تخطط لإطلاق بورصة عملات مشفرة بعد استثمارٍ من جاك دورسي

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 02:47 مساءً - قام جاك دورسي، وهو الرئيس التنفيذي لتويتر والمؤيد لبيتكوين، باستثمار مباشر في إحدى شركات العملات المشفرة الناشئة كجزء من جولة التمويل الأخيرة.

كوين ليست تعتزم إطلاق بورصة ومحفظة عملات مشفرة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم ٣٠ أكتوبر أن دورسي، الذي أصبح معروفًا بشكل متزايد بدعمه لبيتكوين (BTC)، ضخ مبلغًا لم يكشف عنه في شركة مبيعات التوكنات الناشئة "كوين ليست".

وتعمل كوين ليست كمنصة لشركات ناشئة أخرى لزيادة رأس المال عن طريق أدوات مثل مبيعات التوكنات والتوزيعات ومسابقات الهكاثون.

وقد جمعت الشركة ما مجموعه ١٠ ملايين دولار في الجولة الأخيرة، بعد أن عملت في السوق منذ عام ٢٠١٧. وستسعى الآن إلى دخول قطاع البورصات، إلى جانب إطلاق محفظة.

وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دورسي قوله "تحتاج العملات المشفرة إلى منصة جديرة بالثقة لإطلاق مشاريع جديدة. وكوين ليست تقود الصناعة في هذا الدور، والتداول هي الخطوة المنطقية التالية".

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طريقة جديدة لجمع الأموال للتوكنات؟

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لمجال التوكنات. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، أدى تشديد الضوابط التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى أن أدوات جمع الأموال التي كانت شائعة في وقت نشأة كوين ليست لم تعد قابلة للتطبيق.

ومن بينها عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، أو ICOs، والتي اختفت جميعها منذ العام الماضي.

وقد تعهد دورسي نفسه بالتزام طويل الأجل لبيتكوين، على وجه الخصوص، بدعم هذه الظاهرة عبر كل من تويتر وشركته للدفع سكوير.

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت سكوير عن انتقالها إلى مبيعات الأسهم المتزايدة، حيث قامت تويتر بتغريد أن عمليات شراء العملات المشفرة كانت بديلًا مناسبًا لأولئك الذين لم يكونوا مهتمين بامتلاك الأسهم.

وأضاف أنه هو نفسه لم يكن مهتمًا بالمشاركة في العملة الرقمية الخاصة بفيسبوك، ليبرا.