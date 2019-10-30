وفقا لتقرير منصة تبادل العملات المشفرة خصوصا البيتكوين من الند لند Paxful، حجم تداول البيتكوين يرتفع ب 2800% في جنوب إفريقيا، و هو الارتفاع الاعلى على الاطلاق في تاريخ المنصة.

حجم تداول البيتكوين

الطلب على العملات المشفرة يزداد بشكل كبير من حجم تداول البيتكوين في جنوب إفريقيا، و هذا له تأتير ايجابي على سوق العملات المشفرة و قد نرى انفجارات كبيرة في سعر البيتكوين و العملات المشفرة في الايام المقلة.

أعلنت شركة Paxful عن نمو قاعدة مستخدميها من جنوب إفريقيا في منشور نشر يوم 28 أكتوبر بحيث تلاحظ الشركة أيضًا أن جوهانسبرغ وبريتوريا وكيب تاون هي المدن الثلاث التي تشهد أعلى عدد من المستخدمين للعملات المشفرة.

وتضيف Paxful أن إجمالي عدد الصفقات في القارة الإفريقية ارتفع أيضًا بنسبة 64% عند مقارنة الشهر الحالي بشهر أكتوبر من العام الماضي. و يقال أن المنصة تضم الآن 3 ملايين محفظة وتعالج أكثر من 50000 صفقة يوميًا على مستوى العالم.

تعد الان جنوب إفريقيا نقطة كبيرة لتداول البيتكوين و العملات المشفرة، مما يقدم للسوق قوة طلب على العملة كبير يضاف الى رصيد مستخدمي العملات المشقرة و البيتكوين في العالم.

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في يناير، أعلنت Paxful أيضًا أن حجم المعاملات التي عالجتها من إفريقيا قد ارتفع بأكثر من 130% مسجلًا متوسط ​​17351 صفقة يوميًا في ذلك الوقت.

و لأن إفريقيا وبشكل أساسي جنوب إفريقيا تستعد لتكون السوق الكبير التالي لبورصات العملات المشفرة.

في يونيو، قامت منصة تداول بيتكوين الفنلندية من نظير لنظير LocalBitcoins بإزالة التداول بالعملات المحلية من خدمتها بسبب الضغط التنظيمي. مما ادى الى انخفاض أحجام التداول على المنصة لصالح منافسيها Paxful.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت بورصة العملات الرئيسية Binance الدعم لتداول من الند للند بالبيتكوين ، والأثير ، و تيثر USDT مقابل اليوان الصيني، خطوة استباقية لجعل سوق العملات المشفرة اقوى.

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