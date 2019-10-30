من المحتمل أن يكون سعر Ethereum مستعدًا للارتفاع التالي

يتم تداول سعر Ethereum بشكل جيد فوق مستوى الدعم 180 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2% ، لكنه يتداول أعلى بكثير من منطقة الدعم البالغة 9000 دولار.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي المتصل مع وجود مقاومة بالقرب من 185 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

من المرجح أن يرتفع الزوج وقد يرتفع فوق مستويات المقاومة 188 و 190 دولار.

يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية أعلى من 180 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يصحح البيتكوين انخفاضًا. من المحتمل أن يبدأ سعر ETH في زيادة جديدة فوق 188 دولار.

تحليل سعر Ethereum

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تصحيح هبوطي في Ethereum من منطقة المقاومة 200 دولار. انخفض سعر ETH أقل من 190 دولار و 185 دولار. ومع ذلك ، فإن منطقة 175 دولار قدمت الدعم وبقي السعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

تم تشكيل قاع منخفض بالقرب من 174 دولار والسعر بدأ زيادة جديدة. تعافى فوق مستويات المقاومة 180 دولار و 182 دولار. كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 % من تصحيح الجانب السلبي من أعلى مستوى 199 دولار إلى 174 دولار.

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في البداية ، يتداول السعر أعلى بكثير من مستوى 182 دولار و المتوسط المتحرك البسيط لكل لكل 100 ساعة. كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي المتصل مع وجود مقاومة بالقرب من 185 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستويات 186 دولار و 188 دولار. والأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب 61.8 % من تصحيح الجانب السلبي من أعلى مستوى 199 دولار إلى 174 دولار بالقرب من مستوى 190 دولار لإيقاف الحركة الصعودية.

لذلك ، يجب أن تتجاوز Ethereum مستويات المقاومة 188 و 190 دولار لمواصلة الارتفاع في المدى القريب. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 195 دولارًا ، وفوق ذلك يمكن للسعر إعادة النظر في مستوى 200 دولار.

على الجانب السلبي ، هناك دعم قوي يتشكل بالقرب من مستوى 180 دولار و المتوسط المتحرك البسيط لكل لكل 100 ساعة. إذا كان هناك اختراق هبوطي أدنى مستوى الدعم 180 دولار ، فقد ينخفض السعر باتجاه مستوى الدعم 175 دولار. أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو المستوى المحوري 170 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية أعلى من مستوى الدعم 180 دولار. الإغلاق المقنع فوق مستويات المقاومة 188 دولار و 190 دولار يمكن أن يحدد وتيرة ارتفاع آخر نحو منطقة 200 دولار. إذا كانت الإجابة لا ، فهناك خطر حدوث تصحيح هبوطي ممتد نحو منطقة 170 دولار.

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