مكاسب البيتكوين كبيرة و الثيران تتطلع إلى زيادة جديدة

مكاسب البيتكوين يجتمع عليها العديد من المتداولون انها كبيرة، و يتعزز سعر بيتكوين حاليًا فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يكافح السعر لاكتساب قوة دفع صعودية أعلى من مستويات المقاومة 9600 دولار و 9720 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي متصل يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9،560 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يجب أن يرتفع السعر إلى ما فوق 9600 دولار ويكتسب أكثر من 9720 دولارًا لمواصلة الارتفاع على المدى القريب.

من المحتمل أن تكون مكاسب البيتكوين محددًة للكسر الرئيسي التالي أمام الدولار الأمريكي. لا يزال سعر BTC مدعومًا بشكل جيد فوق 9000 دولار وقد يرتفع إلى مستوى 10K دولار.

تحليل مكاسب البيتكوين

في الآونة الأخيرة ، ارتفع سعر البيتكوين نحو منطقة المقاومة 10000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، فشل BTC في الاستمرار وشكل مستوى مرتفع بالقرب من مستوى 9935 دولار.

في وقت لاحق ، كان هناك انخفاض جديد تحت مستويات الدعم 9600 دولار و 9500 دولار. تم تداول السعر بالقرب من منطقة الدعم 9100 دولار وظل سعر العرض أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. كان القاع الأخير بالقرب من 9194 دولار والسعر في الوقت الحالي يرتفع بشكل مطرد.

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كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من 9935 دولار إلى 9194 دولار. في البداية ، بختبر البيتكوين مستويات المقاومة 9500 و 9550 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي متصل يتكون من مقاومة بالقرب من 9560 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

الأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى في 9935 دولار إلى مستوى منخفض في 9194 دولار يمثل عقبة أمام المضاربين على الارتفاع. لذلك ، هناك حاجة لكسر صعودي فوق مستويات 9550 دولار و 9600 دولار لزيادة جديدة.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 9720 دولارًا ، وفوق ذلك يمكن أن يرتفع السعر بثبات نحو منطقة المقاومة البالغة 10K دولار. إذا ارتفع السعر إلى أكثر من 10000 دولار ، فيمكنه إعادة النظر في منطقة 10500 دولار.

بالمقابل ، إذا فشل السعر في كسر مستويات المقاومة 9550 دولار و 9600 دولار ، فقد يكون هناك حركة هبوطية أخرى. يوجد دعم فوري بالقرب من منطقة 9200 دولار. بعد قولي هذا ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 9000 دولار و الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن عملة البيتكوين تتماسك بشكل جيد فوق مستويات 9000 دولار و 9200 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة ، هناك فرص لزيادة جديدة نحو مستويات 10K دولار و 10.2K دولار في الجلسات المقبلة.

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