بعض العملات من بين أعلى ٢٠ عملة ما زالت تحقق مكاسب، والبعض الآخر يتداول جانبيًا

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - الثلاثاء ٢٩ أكتوبر - معظم العملات الرقمية العشرون الأولى تتداول بشكل جانبي اليوم، مع بعض العملات التي سجلت خسائر طفيفة. حيث تشهد الأسواق إشارات متضاربة حتى وقت كتابة المقالة، وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت بيتكوين (BTC) بأقل من واحد في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها عند حوالي ٩٣٢٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد شهدت العملة الرئيسية تقلبًا معتدلًا خلال اليوم الماضي، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى يصل إلى ٩١٩١ دولارًا، مع وصول الارتفاع خلال اليوم إلى ٩٥٧١ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

تقترب عمليات بحث غوغل عن "بيتكوين" في جميع أنحاء العالم من أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لمؤشرات غوغل. ويوجد الاهتمام الحالي عند أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس، عندما كان سعر بيتكوين حوالي ١١٧٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

على عكس بيتكوين، ارتفعت أكبر عملة بديلة، وهي إيثريوم (ETH)، ويتم تداولها عند مستوى ١٨٦ دولارًا تقريبًا في وقت كتابة المقالة، مرتفعةً بنسبة ٢,٦١٪ خلال اليوم. بدأت إيثريوم اليوم عند ١٨٤,١٣ دولارًا، مسجلةً أعلى مستوى عند ١٨٩,١ دولارًا في منتصف اليوم قبل أن تصل إلى سعرها الحالي.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كسبت ريبل، وهي ثالث أعلى عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، ١,٢٣٪ خلال اليوم الماضي ليتم تداولها عند حوالي ٠,٣٠١ في وقت كتابة المقالة. وقد شهدت العملة البديلة أعلى نقطة سعر لها على مدار الأسبوع يوم ٢٦ أكتوبر، حيث وصلت إلى ٠,٣٠٩ دولار، مع بلوغ أدنى مستوى أسبوعي ٠,٢٦٢ دولار يوم ٢٣ أكتوبر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تعتبر بيتكوين كاش (BCH) و ترون (TRX) من أكبر الرابحين على مدار اليوم الماضي، حيث ارتفعتا بنسبة ٨,٢٤٪ و٦,٥٠٪ على التوالي ليتم تداولهما عند حوالي ٢٨٩,١٤ دولارًا و٠,٠٢١ دولار على التوالي في وقت كتابة المقالة.

وفي قائمة أعلى ٢٠ عملة، سجلت العملات المشفرة خسائر بين ٠,٠١٪ و٤,٤٨٪ في وقت كتابة المقالة.