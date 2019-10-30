العملات المشفرة مثل بيتكوين ليست أموالًا حقيقية: البرلمان الألماني

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) ليست أموالًا حقيقية، وفقًا لبيان نشره البرلمان الفيدرالي الألماني يوم ٢٨ أكتوبر.

ليست وسيلة دفع، وليس مخزنًا للقيمة

وفقًا للإعلان، فإن الأصول التي توفرها صورة العملة المشفرة الحالية - مثل بيتكوين - لا توفر سوى جزءًا محدودًا جدًا من الميزات المتوقعة من الأموال التقليدية. ويعتمد البيان - الذي يحمل عنوان "التوكنات المشفرة ليست أموالًا حقيقية" - على إجابة قدمتها الحكومة الفيدرالية الألمانية لسؤال من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر.

وتعرف الإجابة المقدمة الميزات الأساسية للنقود على النحو التالي: الصرف ووسائل الدفع وتخزين القيمة ووحدة الحساب. ويشير الإعلان إلى أن حجم المدفوعات التي تتم باستخدام العملات المشفرة محدود مقارنة بالعملات الورقية.

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العملات المستقرة ليست بديلًا عن النقود الورقية

علاوة على ذلك، يدعي مؤلف البيان أيضًا أن التقلبات التي أبلغت عنها القيمة تجعل التوكنات المشفرة غير مناسبة لتكون مخزنًا ذا قيمة. وتوضح الإجابة التي قدمتها الحكومة أن العملات المستقرة تحاول حل المشكلات الناجمة عن تقلبات الأسعار المفرطة. ومع ذلك، توضح الحكومة أنها تعتزم منع تبنيها:

"سيتم التأكد من أن العملات المستقرة لا تثبت نفسها كبديل للعملات الحكومية وبالتالي تشكك في النظام النقدي الحالي."

وأخيرًا، أشارت الحكومة أيضًا أنه لا يزال يتعين عليهم تحديد إذا ما كانت ليبرا من فيسبوك ستتوافق مع القانون الألماني. حيث إن التقرير الرسمي للمشروع ليس مصدرًا مناسبًا للمعلومات للحكم على المسألة وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، حسبما يقرأ البيان.