مدير تنفيذي رفيع المستوى في جوليوس باير: لا تزال العملات المشفرة في عملية "الاختيار الداروينية"

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً - يقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة جوليوس باير المصرفية السويسرية الخاصة، إن العملات المشفرة لا تزال في مرحلة عملية اختيار "داروينية".

ففي مقابلة مع أرابيان بيزنس يوم ٢٩ أكتوبر، جادل كريستيان جاتكر-إريكسون - كبير الاستراتيجيين بجوليوس باير ورئيس قسم الأبحاث وحلول الاستثمار:

"ما زلنا في عملية الاختيار الداروينية هذه حيث يتم تجربة واختبار نماذج أعمال مختلفة، لكننا لم نر شيئًا كان فائزًا واضحًا."

لا تزال العملات المشفرة "تشبه الذهب أكثر منها عملة"

كان لدى جاتكر-إريكسون ادعاء آخر حول حالة فئة الأصول الجديدة، مقترحًا أن العديد من العملات المشفرة "لا تزال تتصارع مع حقيقة أن لديها أنماط عرض محدودة أو متقلبة، مما يجعلها في الواقع أكثر شبهًا بالذهب منها كعملة".

وفي انحراف واضح عن الروح اللامركزية التي حفزت اختراع العملات المشفرة، أخبر المراسلين أن المبتكرين سيحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على "تحويل الثقة" التي تعتبر "متأصلة في العملة، والبنوك المركزية والحكومات" - وتحويلها إلى " العالم الافتراضي اللامركزي."

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كما وصف المسؤول التنفيذي أيضًا تقنية بلوكتشين بحدود جديدة، قائلة إن جوليوس باير كان يستكشف إمكانياتها وأقر بأنها "ربما تغير قواعد اللعبة".

تغيير المسار

حسبما تشير أرابيان بيزنس، فإن الرئيس التنفيذي السابق لجوليوس باير "بيرنهارد هودلر" كان يشبه العملات المشفرة بالمقامرة خلال مقابلة أجريت معه في عام ٢٠١٨.

ومع ذلك، على الرغم من تأكيد هودلر في ذلك الوقت على أن البنك لا ينصح عملائه بالمضاربة في هذا المجال، إلا أن يوليوس باير قد قام بتغيير ١٨٠ درجة.

ففي شهر فبراير من هذا العام، أعلن جوليوس باير عن خطط لتزويد العملاء بالوصول إلى خدمات الأصول الرقمية من خلال شراكة مع بنك العملات المشفرة السويسري المرخص له الآن سيبا كريبتو. كما أشارت إلى أن يوليوس باير كان من أصحاب المصالح الأقلية في سيبا اعتبارًا من عام ٢٠١٨.