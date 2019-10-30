سامسونغ تدمج ترون وأدوات بناء التطبيقات اللامركزية المتوافقة مع الهواتف المحمولة

تام شمس - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:53 صباحاً -

دمجت مجموعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ دعم ترون (TRX) لمتجر التطبيقات اللامركزي (DApp)، كيستور بلوكتشين.

فوفقًا لمذكرة إصدار نُشرت يوم ٢٩ أكتوبر على موقع سامسونغ ديفيلوبرز، فإن سامسونغ بلوكتشين كيستور إس دي كيه الإصدار ١.٢.٠ يتضمن الآن واجهات برمجة التطبيقات التي تدعم معاملات TRX.

جستين صن على وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت شركة سامسونغ أنها تعلن اليوم عن منصة سامسونغ بلوكتشين إس دي كيه في مؤتمر مطوّري سامسونغ ٢٠١٩. وستقوم إس دي كيه الجديدة بمعالجة التحدي المتمثل في تعزيز الأمن وبناء تطبيقات لامركزية متوافقة مع الأجهزة المحمولة.

Advertisements

وحسبما كان المعلقون سريعون إلى الادعاء، فإن تكامل ترون الجديد يعني أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لجميع التوكنات المطابقة لمعايير TRC١٠ أو ٢٠ - وكذلك التطبيقات اللامركزية المستندة إلى ترون - ستصبح متاحة لأي شخص لديه بلوكتشين كيستور من بين مستخدمي سامسونغ الذين يقاربون مليار مستخدم عالمي للهواتف الذكية.

وقد حاول جوستن صن، الرئيس التنفيذي لشركة ترون - التي تصنف نفسها كمنافس لإيثريوم (ETH) من خلال ربط التمويل اللامركزي مع نظام إيكولوجي أوسع نطاقًا للإنترنت اللامركزي - محاولة تأجيج هذه الضجة عن طريق التلميح إلى شراكة غير معلنة مع شركة عملاقها تفوق قيمتها "مئة مليار دولار أمريكي".

واعتبارًا من أغسطس ٢٠١٩، تبلغ القيمة السوقية لشركة سامسونغ ٢٧٢,٤ مليار دولار، وفقًا لشركة ستاتيستا.

وقد زعم صن أيضًا أن الشراكة "ستوزع تطبيقات ترون اللامركزية وتوكناتها على نطاق واسع لمليارات العملاء."