حجم عقود البيتكوين الآجلة في Bakkt تنفجر بنسبة 260% في 24 ساعة

منصة التداول المؤسساتية و هي منصة عقود البيتكوين الآجلة في Bakkt تتقدم بثلاثة أضعاف إلى أعلى مستوياتها من حيث حجم التداول بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

عقود البيتكوين الآجلة في Bakkt ترتفع بسبب الصين

وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة Bakkt عبر حسابها على تويتر (مورد المراقبة المستند إلى تويتر باكت فوليوم بوت) في 26 أكتوبر ، تم تداول عبر Bakkt ما يقارب 1183 من عقود البيتكوين الآجلة، التي قيمتها بالبيتكوين 1183 ما يقارب 11 مليون دولار يوم الجمعة.

يوم الخميس كان هناك تداول بـ 331 عقدًا فقط بقيمة قيمته 3.1 مليون و في اقل من 24 ساعة كانت هناك زيادة بنسبة 257% في عقود البيتكوين المستقلية في Bakkt ، النسبة هذه جعلت كل القفزات السابقة مقزمة جدا في مجموع ما تداوله من عقود على منصة Bakkt.

حتى كتابة هذا المقال اليوم الاثنين، بلغ حجم التداول اليومي 240 بيتكوين، بقيمة 2.3 مليون دولار و اليوم لم ينتهي بعد.

استفاد أداء Bakkt بوضوح من الأنباء التي تفيد بأن الصين اختارت أن تتبنى رسميًا تقنية البلوكشين. الاخبار ظهرت في أواخر الأسبوع الماضي ، مما جاء رد فعل البيتكوين على الفور ، حيث حصد مكاسب وقت قياسي و هي الاعلى في عمر البيتكوين من حيث وقت المكاسب .

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الدعم المؤسساتي للبيتكوين يعكس التطلعات

مقارنةً بإطلاقه في سبتمبر ، فإن نجاح Bakkt هو الأكثر بروزًا. فالآراء حول العقود الآجلة للبيتكوين ل Bakkt – شهد اليوم الأول تداول 71 BTC (حوالي 700 الف دولار في ذلك الوقت).

بعد ذلك ، شهدت البيتكوين تقلبات كبيرة في الاسعار مما جعل المتداولون ينتقدون Bakkt بأنها كانت تضغط على أسواق العملات المشفرة. وقال أحد المديرين التنفيذيين ل Bakkt إنه على العكس من ذلك ، فإن عقود Bakkt الآجلة تساعد في اكتشاف سعر البيتكوين.

في المستقبل القريب ، يعتقد من هم في الصناعة أن الأدوات المؤسساتية ستستمر في دعم البيتكوين. على وجه الخصوص ، ينبغي أن يحفز ظهور حلول تبني العملات المشفرة من طرف المؤسسات تدفقات إضافية على كل المقاييس و سيزيد من شعبية البيتكوين و العملات المشفرة.