إيوس تحصل على المرتبة الأولى، وبيتكوين في المرتبة ١١ في أحدث تصنيفات العملات المشفرة في الصين

تام شمس - الاثنين 28 أكتوبر 2019 05:47 مساءً -

أصدرت مجموعة عمل التكنولوجيا المدعومة من الدولة تقريرها الرابع عشر عن تصنيفات العملات المشفرة، حيث احتلت بيتكوين (BTC) المرتبة ١١ وحصلت إيوس (EOS) على المركز الأول اعتبارًا من نهاية سبتمبر ٢٠١٩.

تصنف القوائم ٣٥ من الأصول في المجموع، وفقًا لما ورد يوم ٢٩ سبتمبر من خلال بوابة المعلومات على الإنترنت لمركز تطوير المعلومات والصناعة (CCID).

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مقارنة بالمرحلة الأخيرة من التصنيف في شهر يوليو، احتفظت بيتكوين بمركزها بينما نجحت العملة البديلة ترون في إزاحة إيثريوم (ETH) من المركز الثاني. وارتفع ريبل من المرتبة ٣٠ إلى ٢٠.

تصنيف مركز تطوير المعلومات والصناعة للعملات المشفرة، سبتمبر ٢٠١٩. المصدر: CCIDnet

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ارتفعت كوانتم (QTUM) من المرتبة ١٨ إلى ٨، وليسك (LSK) من ١٤ إلى ٧ وداش من ٢١ إلى ١٧.

ضجة بلوكتشين في الصين

تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أطلق مركز تطوير المعلومات والصناعة أولًا تقريرها الشهري لتقييم العملات المشفرة في مايو ٢٠١٨، ومنحت إيثريوم المركز الأول من أصل ٢٨ عملة أصلية.

ويتم تقييم الأصول وفقًا لثلاثة معايير: التكنولوجيا الأساسية والتطبيق والابتكار.

كما أعلنت ترون - التي تم إدراجها أولًا في تصنيفات مركز تطوير المعلومات والصناعة في شهر فبراير - اليوم عن مكاسب تصل إلى ٢٥٪ مقابل الدولار الأمريكي، وربما بعد إعلان الرئيس التنفيذي جستين صن عن شراكة كبرى، لم يتم الكشف عنها بعد، مع "شركة عملاقة مزعومة".

وفي نفس اليوم، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى التبني الوطني المتسارع لتكنولوجيا بلوكتشين في خطاب رسمي.