اتجاهات سعر بيتكوين صعودي ولكن تصحيح آخر محتمل

اتجاهات سعر بيتكوين نحو الاعلى صعوديًا ويتداول فوق 9300 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يواجه السعر مقاومة قوية على الجانب العلوي بالقرب من 9820 دولار و 9850 دولار.

هناك خط اتجاه صعودي مهم يتشكل مع دعم بالقرب من 9500 دولار على الرسم البياني لكل ساعة.

قد يصحح السعر على المدى القصير نحو 9200 دولار قبل ارتفاع آخر.

يتم تداول سعر البيتكوين في اتجاه صعودي ثابت فوق 9000 دولار و 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يرتفع سعر BTC بثبات مع بعض التحركات الهبوطية.

تحليل اتجاهات سعر بيتكوين

خلال الأسبوع الماضي ، كان هناك ارتفاع حاد في عملة البيتكوين أعلى من 7500 دولار ومقاومة 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع BTC حتى فوق 9500 دولار و 10،000 دولار.

في وقت لاحق ، تم تصحيح السعر إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 9500 دولار والمنطقة المحورية 9000 دولار. ومع ذلك ، تم احتواء الانخفاض إلى أقل من 9000 دولار وبقي السعر أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

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تم تشكيل مستوى منخفض بالقرب من 8896 دولار وبدأت عملة البيتكوين في زيادة جديدة. لقد كسر السعر مستويات المقاومة 9000 و 9200 دولار. كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 % من التصحيح الهبوطي من أعلى مستوى 10578 دولار إلى 8896 دولار.

ومع ذلك ، يبدو أن السعر يواجه مقاومة قوية بالقرب من 9850 و 9900 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب 61.8 % للتصحيح الهبوطي من أعلى مستوى 10578 إلى 8896 دولار منعت أي انقلابات أخرى.

في الوقت الحالي ، يتراجع السعر ويتجه نحو مستوى الدعم البالغ 9500 دولار. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي مهم يتشكل مع دعم بالقرب من 9500 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك كسر هبوطي تحت خط الاتجاه ، فقد يمتد السعر في تصحيح هبوطي باتجاه مستوى 9200 دولار. أي خسائر أخرى قد تدفع سعر البيتكوين نحو منطقة الدعم 8750 دولار.

على العكس من ذلك ، إذا استمر السعر في الارتفاع ، فقد يرتفع فوق مستوى المقاومة 9850 و 9900 دولار. العقبة الرئيسية هي بالقرب من مستوى 10000 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يرتفع السعر نحو 10500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، تظهر اتجاهات سعر بيتكوين إشارات إيجابية أعلى من 9500 دولار و 9200 دولار. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من فرص التحرك الهبوطي نحو 9200 دولار أو 9000 دولار لإكمال التصحيح. بمجرد اكتمال السعر في التصحيح الحالي ، من المحتمل أن يرتفع سعره إلى أكثر من 10000 دولار أو حتى 10500 دولار.

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