حجم عقود بيتكوين الآجلة في باكت ينفجر ٢٦٠٪ ليبلغ ١١ مليون دولار خلال ٢٤ ساعة

تام شمس - الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - تعمل منصة تداول بيتكوين (BTC) المؤسسية "باكت" على التقدم بثلاثة أضعاف إلى أعلى مستوياتها من حيث حجم التداول بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

باكت تستفيد من ضجة الصين

وفقًا للبيانات الصادرة عن مورد المراقبة المستند إلى تويتر باكت فوليوم بوت في ٢٦ أكتوبر، تداولت باكت ١١٨٣ من عقود بيتكوين الآجلة، أو ١١٨٣ بيتكوين (١١ مليون دولار) يوم الجمعة.

ومقارنة بـ ٣٣١ عقدًا فقط (٣,١ ملايين دولار) يوم الخميس، بلغت الزيادة خلال ٢٤ ساعة فقط ٢٥٧٪، مما قلل من القفزات السابقة، والتي تسببت هي نفسها في أعلى مستوياتها في وقت سابق في أكتوبر.

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أحجام تداول عقود بيتكوين الآجلة في باكت. المصدر: باكت فوليوم بوت

في وقت كتابة المقالة يوم الاثنين، بلغ حجم التداول اليومي ٢٤٠ بيتكوين (٢,٣ مليون دولار)، مع أن غالبية يوم التداول لم يأت بعد.

استفاد أداء باكت بوضوح من الأنباء التي تفيد بأن الصين اختارت أن تتبنى رسميًا تقنية بلوكتشين. وعندما اندلعت في أواخر الأسبوع الماضي، كان رد فعل البيتكوين فوريًا، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى المستويات المحلية عند ١٠٥٠٠ دولار.