مخطط أسعار بيتكوين يبدو "مثيرًا للسخرية" بعد المكاسب القياسية: محلل

تام شمس - الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - احتفظت بيتكوين (BTC) بأكثر من ٩٠٠٠ دولار يوم ٢٨ أكتوبر مع استمرار الجنون الصعودي بعطلة نهاية الأسبوع في جذب الأسواق.

نظرة عامة يومية على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

أسعار بيتكوين تدرس الخطوة التالية وسط تحذير بوصولها إلى ٨,٨ آلاف دولار

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ ارتفاع معدل التذبذب في بيتكوين يوم الاثنين، مع التقلب بين ٩١٠٠ دولار و٩٩٠٠ دولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي يوم الجمعة، بدا أن الأخبار حول تبني الصين لتقنية بلوكتشين رسميًا قد أعادت إحياء الحماس عبر أسواق العملات المشفرة. فبعد تراجعه إلى ٧٤٠٠ دولار لعدة أيام، انفجر زوج بيتكوين مقابل الدولار فجأة، ليصل إلى أعلى مستوياته المحلية عند حوالي ١٠٥٠٠ دولار في وقت مبكر من صباح السبت.

ومنذ ذلك الحين، تم توحيد هذه المستويات، حيث بلغ سعر وقت كتابة المقالة ٩٤٠٠ دولار مع ذلك مقابل مكاسب لمدة ٣ أيام بنسبة ٢٥٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

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"من الواضح أن الرسم البياني يبدو سخيفًا للغاية الآن، وسوف تفتح بورصة شيكاغو التجارية بفجوة في الاتجاه الصعودي إذا بقيت الأسعار على هذا النحو"، هذا ما صرح به المساهم في كوينتيليغراف filbfilb للمشتركين في قناة تيليغرام المخصصة له خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف filbfilb أنه يتوقع عودة بيتكوين مقابل الدولار إلى مستويات تبلغ حوالي ٨٨٠٠ دولار.

أسواق العملات البديلة تظهر فجوة واضحة

بالمثل حافظت العملات البديلة على مستويات أعلى بعد ارتفاعها تمشيًا مع بيتكوين. ومع ذلك، كانت المشاريع الصينية هي التي أظهرت ميزة واضحة للمتداولين.

حققت كل من ترون (TRX) ونيو (NEO) أداءً أقوى بكثير من متوسط أعلى عشرين عملة مشفرة، حيث ارتفع كلاهما بنسبة ٢٣٪ تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. أظهرت تيزوس (XTZ) وزي كاش (ZEC) أيضًا تقدمًا مع مكاسب بنسبة ٨٪.

شهدت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، حركات جانبية يوم الاثنين، مع مكاسب يومية بلغت ١,٥٪ فقط إلى ١٨٢ دولارًا.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة ٢٥٠ مليار دولار، مع وصول حصة بيتكوين إلى ٦٨٪.