الصين: عمليات البحث على وي تشات وأسعار أسهم شركات 'بلوكتشين' ترتفع

تام شمس - الاثنين 28 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - بلغت أسهم شركات بلوكتشين الصينية حدها الأقصى اليومي عند ١٠٪ بعد اعتماد التكنولوجيا من أعلى مستويات القوة.

وقد تم الإبلاغ عن ارتفاع سوق الأسهم يوم ٢٨ أكتوبر بواسطة غلوبال تايمز، وهي جريدة تصدر باللغة الإنجليزية ضمن مجموعة صحيفة الشعب اليومية المملوكة للحزب الشيوعي الصيني.

وفي الأسبوع الماضي، دعا الرئيس شي جين بينغ البلاد إلى تسريع اعتمادها لتقنيات بلوكتشين لدفع الابتكار والتحول الصناعي.

واليوم، حث رئيس قسم التكنولوجيا في بنك الشعب الصيني (PBoC) البنوك على تكثيف تطبيقها لبلوكتشين في التمويل الرقمي، حسبما ذكرت رويترز يوم ٢٨ أكتوبر.

الاهتمام ببيتكوين وبلوكتشين

ارتفعت عملة بيتكوين (BTC) حوالي ١٦٪ من سعرها خلال الأسبوع وتتداول فوق ٩٤٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.

وفي ٢٦ أكتوبر، شهدت العملة المشفرة أعلى مكاسب خلال اليوم منذ عام ٢٠١١، حيث ارتفعت بنسبة ٤٢٪ لتتداول عند ١٠٥٠٠ دولار.

ويتجلى الاهتمام ببيتكوين وبلوكتشين في بيانات البحث على وي تشات، حيث يربط المستثمرون ارتفاع أسعار العملات بالزيادة الكبيرة في الاهتمام:

عمليات بحث وي تشات (١٠/٢٣/‏٢٠١٩): - 区块 链 (بلوكتشين): ٧٧٧ ألفًا - 比特 币 (بيتكوين): ٥٧٢ ألفًا Advertisements عمليات بحث وي تشات (١٠/٢٥/‏٢٠١٩): - 区块 链 (بلوكتشين): ٩,٢ ملايين - 比特 币 (بيتكوين): ١,٣ مليون

بيانات البحث على وي تشات من ٢٣-٢٥ ​​أكتوبر ٢٠١٩. المصدر: كول كينيلي

قام دوفي وان، المؤسس المشارك لشركة بريمنت فنتشرز القابضة للعملات المشفرة، بتغريد لقطة من طفرة سوق الأسهم في قطاع بلوكتشين المحلي، مشيرًا إلى أنه "كما هو متوقع، فإن جميع أسهم A الصينية (أكثر من ١٠٠) المرتبطة ببلوكتشين وصلت إلى حد السوق اليومي الأعلى (ربح بنسبة ١٠٪ خلال اليوم) ":

أسهم شركات بلوكتشين في سوق الأسهم الصينية. المصدر: دوفي وان