المحللون يوضحون الأسباب وراء عدم ارتفاع سعر Bitcoin بشكل حاسم حتى الآن

ارتفاع سعر Bitcoin كان عملاقا يومي الجمعة والسبت. خلال فترة زمنية مدتها 18 ساعة ، تم تداول العملة المشفرة الرائدة ضمن نطاق 3300 دولار كأرباج في يوم واحد و قدرت الارباح ب 42٪ عند وصول السعر ذروة بالغة 10500 دولار.

مع موجة و اهتمام الناس بالبحث على البيتكوين عبر Google، و التى كان فيها مصطلح البيتكوين من بين اكثر المصطلحات بحثا في جوجل هذا الاسبوع بجوار بعض مصطلحات البحث الشائعة ، وبعد واحد من أكبر المكاسب في يوم واحد في تاريخ الأصول المالية الناشئة ، هل يمكن أن يكون مجال و سوق العملات المشفرة في النهاية، جاهزًا لاستعادة اهتمام الجمهور السائد؟

على الرغم من هذه الحركة الصعودية التي لا يمكن إنكارها ، والتي كانت في الواقع رابع أكبر حركة في تاريخ بيتكوين بأكملها والأكبر منذ عام 2011 ، إلا أن هناك بعض الدلائل التي تظهر أن الدببة لا تزال تتمتع ببعض قوتها في السوق.

قام محلل اسمه جيمس مؤخرًا بتفكيك علامات المؤشرات في تغريدة على تويتر. ولاحظ أن قراءة مؤشر القوة النسبية لأسبوع واحد في البيتكوين فشلت في اختراق “الخط الرئيسي” الذي يمثل قمة كل ارتفاع ملحوظ في السوق الهابطة وأسفل كل تصحيح ملحوظ في السوق الصاعدة خلال السنوات الثلاث الماضية. .

إلى جانب ذلك ، تم رفض BTC عند تصحيح فيبوناتشي 50 % من الاتجاه الهبوطي ، وتظل العملة المشفرة تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 أسبوعًا.

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ثور البيتكوين يجمع قواه

بينما يشير جيمس إلى مجموعة من العوامل التي تدعم الشعور بأن بيتكوين غير مستعد للارتفاع ، إلا أن هناك حالة ثور في الازدياد و بشكل سريع.

لاحظت المحلل CryptoHamster، مؤخرًا أن البيتكوين لا يزال يبحث عن الاتجاه الصعودي في الايطارات الزمنية الاعلى. الرسم البياني أدناه ، يوضح أن شمعة هيكين آشي Heikin-Ashi الحالية لمدة أسبوع واحد في بيتكوين لها لديه فتائل طويلة على كلى الجانبين وجسم أخضر نحيف.. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتحليل الفني ، فهذا يعني “انعكاس الاتجاه المحتمل”.

هذا ليس كل شئ. ولاحظ المحلل نفسه في وقت لاحق أن مؤشر فيشر ترانسفورم Fisher Transform الأسبوعي ، والذي يبرز عندما انتقلت الأسعار إلى أقصى الحدود لمحاولة الإشارة إلى فرص البيع والشراء ، قام مؤخرًا بطباعة تقاطع صعودي عند مستوى -2.5. يلاحظ CryptoHamster أن “هذه الإشارة نادراً ما تكون خاطئة” ، وبالتالي فهي تشير بقوة إلى استئناف الاتجاه الصعودي طويل الأجل سعر البيتكوين.

ولوضع الكرز على كعكة العملة المشفرة ، أشار المتداول CryptoBuzz إلى أن حقيقة أن Bitcoin حافظ على متوسط الحركة لمدة 100 أسبوع هو علامة مرجحة على أن هذه الخطوة الأخيرة هي “اختراق ينبغي أن يبدأ في سوق صاعدة طويلة الأجل”.

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