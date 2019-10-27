تحليل أسبوعي لسعر إيثيروم ETH : الارتفاع الاخير مخجل بالمقارنة بما يحققة سعر البيتكوين من ارباح. سعر ETH ارتفع مؤخرًا وكسر العديد من المقاومة بالقرب من 172 دولارًا و 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

ارتفع السعر حتى فوق مستوى المقاومة 188 دولار وهو الآن يصحح هبوطيًا.

كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الكبير مع وجود مقاومة بالقرب من 170 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات.

من المرجح أن يجد الزوج دعمًا قويًا بالقرب من مستويات 175 دولار و 172 دولار في الجلسات القادمة.

يخفض سعر Ethereum المكاسب التي تقل عن 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. من المحتمل أن تظل ETH فوق 172 دولارًا وقد يرتد مرة أخرى على المدى القريب.

تحليل أسبوعي لسعر إيثيروم ETH

في اليومين الماضيين ، اكتسب سعر Ethereum حركة صعودية من منطقة الدعم 155 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، كان هناك ارتفاع حاد فوق مستويات المقاومة 165 دولار و 172 دولار لبدء الاتجاه الصعودي.

كان هناك إغلاق فوق مستوى 175 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات. خلال الارتفاع ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الكبير مع وجود مقاومة بالقرب من 170 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات.

Advertisements

لقد فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 188 و 195 دولار. تم تداول Ethereum حتى 199 دولار وبدأت مؤخرًا تصحيح هبوطي.

كان هناك اختراق دون مستوى الدعم 185 دولارًا ، بالإضافة إلى انخفاض السعر إلى ما دون مستوى تصحيح فيب 23.6% للارتفاع الأخير من قاع 153 دولار إلى 199 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تم تداول السعر دون مستوى 180 دولارًا واختبر متوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات.

يبدو أن مستوى تصحيح فيب 50% للارتفاع الأخير من قاع 153 دولار إلى 199 دولار يمثل دعمًا قويًا. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 175 دولارًا ، فقد يختبر السعر منطقة الدعم 172 دولارًا ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون الثبرات موقفا من السعر.

تظهر حركة سعرية مماثلة في عملة البيتكوين بالقرب من 9000 دولار. لذلك ، يجب أن تظل ETH أعلى من مستويات الدعم 175 دولار و 172 دولار لبدء زيادة جديدة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يتراجع هذا إلى مستويات الدعم التي تبلغ 165 دولارًا و 160 دولارًا على المدى القريب.

الرسم البياني يشير إلى أن سعر Ethereum يتم تداوله بالقرب من دعمين مهمين فوق 175 دولار و 172 دولار. لذلك ، هناك فرص كبيرة لزيادة جديدة فوق 180 دولار و 185 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من 188 دولارًا ، وفوق ذلك قد يقوم السعر بإعادة النظر في مستوى 200 دولار.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…