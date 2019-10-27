تحليل أسبوعي لسعر البيتكوين BTC : هل سعر 10.5K حقيقي؟ هل سعر البيتكوين الاخير هو ما سيشكل اعلى سعر هذه السنة؟ كان هناك ارتفاع قوي في سعر البيتكوين من فوق 8000 دولار و 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع السعر حتى فوق مستوى المقاومة 10000 دولار ، لكنه فشل في الحفاظ على المكاسب وانخفض.

يوجد خط اتجاه صعودي قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 9080 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

قد يرتد السعر مرة أخرى طالما كان يتداول فوق مستويات الدعم 8600 و 8500 دولار.

يقلل سعر البيتكوين من مكاسبه بعد ارتفاع حاد مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى سعر BTC فوق 8500 دولار لبدء زيادة جديدة. إذا لم يكن كذلك ، يمكن أن يعود إلى 8000 دولار.

تحليل أسبوعي لسعر البيتكوين BTC

في اليومين الماضيين ، كانت هناك تحركات كبيرة في BTC من الدعم البالغ 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع زوج BTC / USD بأكثر من 20 % وكسر العديد من العقبات بالقرب من 8500 دولار و 9000 دولار.

كان هناك إغلاق فوق منطقة المقاومة 8500 دولار ومتوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة. أخيرًا ، ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 10000 دولار وتم تداوله بالقرب من منطقة المقاومة 10600 دولار.

ومع ذلك ، فشل الثيران في الحفاظ على السيطرة وشكلت قمة بالقرب من 10591دزلار. في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح هبوطي قوي دون مستوى 10000 دولار. تم تداول السعر دون مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للارتفاع من قاع 7425 دولار إلى أعلى 10591 دولار.

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تم تداول السعر دون 9500 دولار واختبر منطقة الدعم البالغة 9000 دولار. يبدو أن مستوى تصحيح فيب 50٪ للارتفاع من القاع البالغ 7425 دولار إلى أعلى مستوى له عند 10591 دولار يعمل حاليًا كدعم قوي.

الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 9080 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD. إذا كان هناك كسر هبوطي تحت خط الاتجاه و 9000 دولار ، فقد يختبر سعر البيتكوين الدعم الرئيسي التالي بالقرب من منطقة 8600 دولار.

مستويات 8600 و 8500 دولار تشكل دعما حاسما لأنها كانت بمثابة عقبات في السابق. بالإضافة إلى ذلك ، قد يوفر مستوى تصحيح فيب 61.8٪ للارتفاع من قاع 7425 دولار إلى أعلى 10591 دولار أيضًا دعمًا.

لذلك ، من المرجح أن يكون الدعم البالغ 8500 دولار بمثابة دعم رئيسي. إذا فشل السعر في البقاء فوق 8500 دولار ، فقد يعود إلى الاتجاه الهبوطي.

بالنظر إلى الرسم البياني ، فإن سعر البيتكوين يقلل بشكل واضح من المكاسب ويقترب من بعض الدعم الرئيسي بالقرب من 9000 دولار و 8600 دولار. إذا فشل في البقاء فوق 8500 دولار ، فقد يرتد الارتفاع الأخير تمامًا في الأيام المقبلة.

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