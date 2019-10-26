بورصة العملات المشفرة "أوكي إكس" تنضم إلى مشروع بلوكتشين الخاص بعملاقة الإنترنت "كاكاو"

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - أعلنت أوكي إكس أنها ستنضم إلى "كلايتن"، وهي عبارة عن منصة بلوكتشين عمومية عالمية طورتها شركة كاكاو الفرعية غراوند إكس.

ففي ٢٥ أكتوبر، كتبت أوكي إكس في بيان صحفي أن مشروع بلوكتشين "كلايتن" سيضم بورصة العملات المشفرة إلى نظامهم الإيكولوجي بهدف توسيع اعتماد بلوكتشين.

وتنضم أوكي إكس إلى عدد من عمالقة الصناعة مثل سامسونغ بلوكتشين وآي دي جي كابيتال وبنك شينهان. وقد وصفت البورصة هذه الشراكة بأنها فرصة لبناء نظام بيئي مستقر لبلوكتشين والاتصال بشبكات ومحافظ مختلفة في مجال بلوكتشين. وقد علق أندي تشيونغ، رئيس عمليات أوكي إكس، على الشراكة قائلًا:

"ينبغي أن تعمل البورصات والمشروعات نفسها معًا على تحديد واعتماد معايير من شأنها أن تعزز اعتماد الأصول الرقمية على الصعيد العالمي." Advertisements

وفي الآونة الأخيرة، انضمت بورصة العملات المشفرة باينانس إلى مجلس إدارة "كلايتن". حيث ستتخذ باينانس، إلى جانب ٢٤ شركة أخرى من الأعضاء مثل إل جي إلكترونيكس ويونيون بنك من الفلبين وسيلتريون، قرارات أساسية لتطوير الأعمال والتقنية في "كلايتن".

أوكي إكس تعلن عن ١٤ شراكة جديدة

بعد أنباء انضمام أوكي إكس إلى "كلايتن"، ذكرت البورصة في بيان صحفي أنها أنشأت ١٤ شراكة أخرى مع مزودي الخدمة لتشجيع اعتماد توكن الخدمة OKB الخاص بها. قال تشونغ:

"تعد الشراكات الـ ١٤ الجديدة بمثابة نقطة انطلاق لـ OKB. وسنعمل مع مجتمعنا على استكشاف إمكانية OKB. فمن خلال تقديم مجموعة واسعة من التطبيقات، سيكون بمقدور حاملي OKB الاستمتاع بثمار تكنولوجيا بلوكتشين وتقدير قيمة التوكن الخاص بنا".

اتهامات بتداول غسيل أموال

في سبتمبر، دحضت أوكي إكس مزاعم الممارسات المتلاعبة مثل تداول غسيل الأموال على منصتها. حيث قالت البورصة إن المزاعم التي وردت في تقرير حديث صادر عن معهد بلوكتشين للشفافية (BTI) كانت "غير دقيقة ومضللة".