معدّن مجهول يتحكم في ٥٠٪ من معدل هاش بيتكوين كاش لمدة ٢٤ ساعة

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 08:51 مساءً - يبدو أن قائمًا بتعدين بيتكوين كاش غير معروف كان يسيطر على أكثر من ٥٠٪ من معدل هاش التوكن لمدة ٢٤ ساعة.

حيث يبدو أن القائم بالتعدين قام بتعدين ٧٣ كتلة من الساعة ١٠ صباحًا من ٢٤ أكتوبر إلى ١٠ صباحًا في ٢٥ أكتوبر، والتي أجاب عليها مستخدم تويتر Notgrubles أن هذا هو السبب في أن "بيتكوين كاش تشكل مخاطرة أمنية ومسؤولية"، بينما يطلب إزالة العملة.

ومن خلال التحكم في ٥٠٪ من معدل هاش بيتكوين كاش، فإن القائم بالتعدين المجهول، أو من المحتمل أن يكونوا قائمين بالتعدين، ليسوا بعيدين عن التحكم في الشبكة بالكامل والقدرة على القيام "بأشياء سيئة" حسبما قال أحد مستخدمي موقع ريديت ببلاغة.

وربما كان لدى مستخدمي موقع ريديت Bitmeister وجهة النظر الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الحدث الأخير، بقوله إنه من المحتمل أن القائمين بالتعدين من بيتكوين (BTC) يقومون بتجربة استخدامهم لقوة هاش بيتكوين غير المجدية عن طريق توجيهها إلى بيتكوين كاش.

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هبوط سريع غامض لمعدل هاش بيتكوين

في نهاية شهر سبتمبر، انخفض معدل هاش شبكة بيتكوين إلى رقم قياسي بلغ ٤٠٪. وقد بقي الانخفاض السريع غير مفسر وكان أكثر إثارة للانتباه بالنظر إلى سلسلة الأرقام القياسية لشبكة بيتكوين الخاصة بمعدلات هاش جديدة عالية طوال الوقت طوال فصل الصيف.

فقبل أيام فقط، أفاد كوينتيليغراف أن معدل هاش بيتكوين قد تجاوز رقمًا قياسيًا بلغ ١٠٢ كوانتيليون في علامة تاريخية.

يعني ارتفاع معدل الهاش زيادة المنافسة بين القائمين بالتعدين للتحقق من صحة كتل جديدة. كما أنه يزيد من عدد الموارد اللازمة لتنفيذ هجوم بنسبة ٥١٪، مما يجعل الشبكة أكثر أمانًا.

بيتكوين كاش تحقق مكاسب هائلة اليوم

بالتزامن مع ارتفاع سعر بيتكوين المفاجئ أمس، دخلت أسواق العملات البديلة أيضًا المنطقة الخضراء، حيث سجلت بيتكوين كاش ارتفاعًا هائلًا بأكثر من ١٥٪ في اليوم اعتبارًا من وقت كتابة المقالة.