الصين تقر "قانون العملات المشفرة" لأول مرة على الإطلاق ليسري في يناير ٢٠٢٠

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الثالث عشر في الصين قانونًا جديدًا ينظم العملات المشفرة يوم ٢٦ أكتوبر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير ٢٠٢٠، وفقًا لتقارير CCTV المحلية.

ووفقًا للتقرير، يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى وضع معايير لتطبيق العملات المشفرة وإدارة كلمات المرور. ويحدد الإطار التنظيمي الجديد دور وكالة تشفير مركزية تهدف إلى قيادة أعمال العملات المشفرة العامة، ووضع مبادئ توجيهية وسياسات لهذه الصناعة.

التنظيم الضمني للعملات المشفرة

تم نشر مسودة القانون في ٧ مايو من قبل موقع أخبار صيني. ويركز النص إلى حد كبير على إدارة كلمة المرور المركزية للحكومة ولا يذكر بشكل واضح العملات المشفرة، على الرغم من أنه يركز على العملات المشفرة، وهو مكون رئيسي يدعم العملات المشفرة مثل بيتكوين.

وأوضحت وان:

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"إن المفتاح الذي يسلبك هو - تطوير تشفير جديد، وتقطيع الصوت، وحتى استخدام التكنولوجيا، سيكون في المجال القانوني الرسمي. هذا يعني أنك بحاجة إلى اتباع معيار CCP لجميع السلوكيات "المشفرة"، والتي يمكن أن تكون واسعة جدًا، من التعدين إلى منع الانتشار."

التحضير للعملة المشفرة الوطنية الصينية

وقد خلصت إلى أن القانون يبني الأساس للعملة الوطنية الصينية المرتقبة، على الرغم من عدم وجود جدول زمني رسمي لإطلاقها، كما أكد أحد المسؤولين الصينيين في سبتمبر.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ البلاد إلى تسريع اعتماده لتقنيات بلوكتشين.