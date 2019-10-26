جزر البهاما تخطط لإطلاق عملة رقمية رسمية لمواجهة التبعية النقدية

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 06:53 صباحاً - يخطط مصرف جزر البهاما المركزي (CBOB) لإطلاق عملته الرقمية الخاصة القائمة على العملة الورقية من أجل ضمان مرونة الاقتصادات في حالة وقوع كارثة طبيعية.

حيث صرح جون رول محافظ البنك المركزي البريطاني (CBOB) خلال خطابه في مؤتمر Exuma Business Outlook المحدود للمستشارين في ساندالز إميرالد باي، حسبما أفادت الصحيفة الإخبارية المحلية ناساو غارديان يوم ٢٥ أكتوبر. ووفقًا لرول، فإن العملة الرقمية لديها القدرة على تحرير البلاد من الاعتماد على النقد - مما سيكون مفيدًا بشكل خاص بعد وقوع كارثة طبيعية.

مشروع ساند دولار

يتم تطوير العملة الرقمية تحت رعاية مشروع ساند دولار وستكون أول عملة رقمية رسمية في جزر البهاما. من المتوقع أن تكون العملة مصحوبة بمحفظة رقمية مرتبطة وبطاقة تحتوي على معلومات متطابقة. أوضح رول:

"سيسمح ذلك باستعادة المدفوعات اللاسلكية عن طريق الاتصال، مع تجنب إحباط الشحنات النقدية ومعالجة النقد. كما سيسمح ذلك بالتوزيع الإلكتروني للمساعدات ويسمح للعائلات باستعادة الكرامة الشخصية من خلال استعادة المرونة لإعطاء الأولوية لعناصر الاحتياجات الشخصية التي يفضلون إشباعها بعد الكوارث."

تأثير الكوارث الطبيعية على القطاع المصرفي

أشار رول إلى أنه في أعقاب الإعصار الأخير، شهد القطاع المصرفي في البلاد تضرارًا كبيرة في الهياكل المادية لأباكو وجراند باهاما، مما دفع البنوك المحلية إلى إغلاق عملياتها.

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وفي الواقع، بعد أسابيع وحتى شهور من وقوع كارثة طبيعية مثل الإعصار، تظل شبكات الكهرباء في المناطق المتضررة غير صالحة للعمل. وبعد أكثر من ١١ شهرًا من إعصار ماريا، كانت بعض الأماكن في بورتوريكو لا تزال بدون كهرباء.

وقد علق ريتشارد مايرز، مهندس التطبيقات اللامركزية في غلوبال ميش لابز وgoTenna، على التأثير المحتمل لحلول العملات المشفرة العمليات بدون اتصال بالإنترنت، لكوينتيليغراف قائلًا:

"في العديد من أنحاء العالم، يكون الاتصال بشبكة الإنترنت في المناطق الريفية والنامية مكلف ومتقطع على حد سواء. ومن شأن المزيد من الحلول المصممة خصيصًا لهذه المواقف أن تسهل بالتأكيد استخدام العملات المشفرة في الأماكن حيث توجد حاجة إليها. يمكن إجراء معاملات بيتكوين عبر طبقات نقل منخفضة النطاق الترددي البديل مثل أجهزة الراديو الشبكية والرسائل النصية القصيرة."

وفي الوقت نفسه، تعمل جمهورية جزر مارشال على تطوير عملتها الرقمية الوطنية كوسيلة للتخلص من اعتماد البلد على دولار الولايات المتحدة، الذي تستخدمه منذ عقود.