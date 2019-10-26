سعر بيتكوين يعود لأكثر من ١٠ آلاف دولار بعد ارتفاع ٣٦٪ خلال اليوم

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 05:48 صباحاً - تنويه: هذا الخبر جديد وسيخضع للتحديثات.

٢٦ أكتوبر - عادت بيتكوين (BTC) إلى أكثر من ١٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ ٢٢ سبتمبر بعد أن حققت مكاسب هائلة بلغت ٣٦ ٪ في اليوم اعتبارًا من زقت كتابة المقالة.

صور من كوين ٣٦٠

مع تداولها عند ١٠١٤٦ دولارًا، شهدت بيتكوين ٢٤ ساعة مدهشة. فقد ظلت قائمة في نطاق ٧٠٠٠ دولار منذ ٢٣ أكتوبر.

ومنذ ٩ ساعات فقط، أفاد كوينتيليغراف عن زيادة مفاجئة في بيتكوين إلى ٨٥٠٠ دولار. ثم تماسكت في تلك المرحلة حتى قبل ساعتين تقريبًا، وعندها بدأ ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب.

Advertisements

ووفقًا لأحد المعلقين، كان ذلك "رابع أكبر مكاسب في التاريخ وأكبرها منذ ١٠ مايو ٢٠١١ في بيتكوين (إذا ما قورنت بعائدات يومية)".

بيانات الأسعار من كوين٣٦٠

ترك الاندفاع الصعودي المفاجئ الكثير من المضاربات. يعزو البعض ذلك إلى تشجيع الرئيس الصيني شي جين بينغ على تطوير بلوكتشين في وقتٍ سابق من اليوم.

في حين يرجعه الآخرون إلى ارتفاع نجاح باكت، حيث شهدت المنصة أعلى مستوى لها على الإطلاق مع بلوغ عدد عقود بيتكوين الآجلة على باكت ١١٧٩ عقدًا.