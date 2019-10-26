مدققو إيثريوم ٢.٠ سيكسبون ما يصل إلى ١٠٪ سنويًا للتكديس: تقرير

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 02:52 صباحاً - يقول مدقق تنفيذي كبير في شركة كونسنسيس إن من المتوقع أن يحقق المدققون من إيثريوم ٢.٠ ربحًا من ٤,٦٪ إلى ١٠,٣٪ كمكافآت للتداول على أساس سنوي.

٣٢ إيثريوم مطلوبة لتصبح مدققًا

بحسب ما ورد زعم كولين مايرز، رئيس استراتيجية المنتجات العالمية في شركة بلوكتشين، كونسينس، أنه من أجل أن يصبح مدققًا في إيثريوم ٢.٠، يجب على المرء الحفاظ على حد أدنى بمبلغ ٣٢ إيثريوم (ETH)، والذي يساوي ٥٧٦٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد كشف مايرز الأخبار في حدث بلوكتشين الأخير ديفكون ٥، حسبما أفاد كوين ديسك يوم ٢٥ أكتوبر.

إيثريوم ٢.٠ عبارة عن ترقية رئيسية للشبكة على سلسلة إيثريوم بلوكتشين التي تستعد لتحويل خوارزمية إجماع إثبات العمل الحالية إلى إثبات الحصة، وتمرير وظيفة التحقق من الكتلة من القائمين بالتعدين إلى مصادقين خاصين على الشبكة. وحسبما تم الاتفاق سابقًا من قبل مطوري إيثريوم الأساسيين، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من انتقال إيثريوم إلى إيثريوم ٢.٠ في ٣ يناير ٢٠٢٠.

حاسبة إيثريوم ٢.٠

في نفس الحدث، كشفت مايرز أيضًا عن أداة تسمح للمصادقين بحساب إجمالي العائد والصافي السنوي، مع مراعاة تكاليف الأجهزة والطاقة. كما أشار مايرز إلى أنه من المقرر إطلاق تطبيق الويب الجديد المسمى حاسبة إيثريوم ٢.٠ إلى جانب إيثريوم ٢.٠. وتمت مناقشة نموذج الآلة الحاسبة في مجموعة حاسبة إيثريوم ٢.٠ على تيليغرام.