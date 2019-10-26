قراصنة يخترقون موقع جوهانسبرغ المدني الإلكتروني ويطالبون بفدية ببيتكوين

تام شمس - السبت 26 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - قام المتسللون بخرق موقع مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا وطلبوا فدية بعملات بيتكوين (BTC).

أعلنت المدينة عن اختراق حسابها الرسمي على تويتر يوم ٢٥ أكتوبر. وكتبت المدينة أنها "اكتشفت خرقًا للشبكة أدى إلى الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات الخاصة بها." ونتيجة لذلك، أثر الانتهاك على العديد من أنظمة واجهة العملاء - حيث يتفاعل العملاء مع الأجهزة أو البرامج مباشرةً، مثل واجهات المستخدم ومكاتب المساعدة. وقد جمد الاختراق تلك العمليات.

الفدية والتحقيق

في أعقاب الهجوم، طالب مجرمو الإنترنت الذين يطلقون على أنفسهم اسم شادو كيل هاكرز بفدية تبلغ قيمتها ٤ عملات بيتكوين، وفقًا لما نشرته eNCA في وقت سابق من اليوم. خلاف ذلك، هدد المتسللين بتحميل جميع البيانات للخطر على شبكة الإنترنت بحلول ٢٨ أكتوبر:

"إذا لم تدفعوا في الوقت المحدد، فسوف ندمر جميع البيانات التي لدينا، وسنرسل لكم تقريرًا تقنيًا كاملًا حول كيفية اختراق أنظمتكم وثغرات الأمان لديكم."

وقد بدأ خبراء الأمن السيبراني بمدينة جوهانسبرغ تحقيقًا في الحادث من المتوقع أن يستغرق ٢٤ ساعة.