سعر البيتكوين يصعد بأكثر من 1200 دولار في اقل من 10 دقائق

صعود كبير وباهر في سعر البيتكوين، بحيث تغلب اليسعر على كل منطق المقاومات. جعل ثيران سعر البيتكوين يصعد بأكثر من 1200 دولار في اقل من ساعة. في غضون إطار زمني مدته عشر دقائق ، ارتفعت العملة المشفرة الرائدة من 7700 دولار إلى 8500 دولار – وهو ما يمثل ربحًا بنسبة 10% تقريبًا.

وحذت العملات البديلة حذوها ، وارتفعت أيضًا بأرقام مضاعفة حيث تمكن الثيران أخيرًا من الوقوف ضد الدببة ، الذين جلبوا جرو بسعر البيتكوين من 8000 دولار إلى 7400 دولار قبل أيام فقط.

من اسباب ارتفاع البيتكوين BitMEX

كالمعتاد ، سعر البيتكوين يصعد بوتيرة غير متوقعة بعد عودة العديد من المتداولين لمنصة BitMEX. وفقًا لمزود تحليلات العملة المشفرة Skew.com ، فإن هذه الطفرة المرتفعة ، والتي حدثت بشكل كبير في غضون فترة زمنية مدتها عشر دقائق ، بعد ما تم فتح صفقات البيع بقيمة 150 مليون دولار على منصة BitMEX .

هذا أصغر من صفقات شراء BitMEX التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار والتي تمت تصفيتها خلال الانخفاض في سعر البيتكوين من 8000 دولار إلى 7200 دولار.

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ماذا بعد؟

لقد حدث هذا الارتفاع منذ دقائق ، لذا لا يزال المحللون يتصارعون مع تداعيات Bitcoin.

تم أيضًا تجديد النقاش حول تنبؤ سيئ السمعة قدمه أحد المستخدمين في منتدى مجهول الهوية ، ادعى فيه هو أن 15 ديسمبر 2018 كان القاع النهائي لسعر البيتكوين ، وأن البيتكوين سيصل إلى 5،300 دولار في أبريل ، و 9،200 دولار في يوليو ، و 16000 دولار في أكتوبر. الأخيرة لم تتحقق ، في حين أن الجوانب السابقة للتنبؤات تحققت.

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