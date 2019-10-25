بيانات جديدة: بيتكوين قد نقلت ١١ تريليون دولار منذ عام ٢٠٠٩

تام شمس - الجمعة 25 أكتوبر 2019 02:50 مساءً - قامت بيتكوين (BTC) بتحويل ١١ تريليون دولار من الثروة منذ إطلاقها لأول مرة عام ٢٠٠٩، وفقًا للحسابات الجديدة.

بيتكوين "تسير بقوة" عند ٩,٦ مليارات دولار في اليوم

تظهر أحدث إحصائيات مجمعة لعملة بيتكوين والتي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحلل بلان بي يوم ٢٤ أكتوبر أن أكبر عملة مشفرة لا تزال تتغلب على منافسيها.

وفي الوقت الحالي، تعالج الشبكة حوالي ٩,٦ مليارات دولار يوميًا. وبهذا المعدل، تتجاوز بيتكوين حجم المعاملات السنوية لباي بال البالغة ٥٧٨ مليار دولار لعام ٢٠١٨ - في غضون شهرين فقط.

وقد استخدم بلان بي عقدة بيتكوين الكاملة للتحقق من بيانات المعاملة. وتؤكد الأرقام على استمرار الاهتمام في عملات بيتكوين، على الرغم من حركة السعر الهبوطية في النصف الثاني من عام ٢٠١٩.

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هل يمكن لبيتكوين تجاوز تأشيرة وماستركارد خلال عشر سنوات؟

إن قدرتها على التغلب على بدائل العملات الورقية الرئيسية بما في ذلك فيزا وماستركارد ليست جديدة في الوقت نفسه. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في أبريل، أشار بحث جديد إلى أن بيتكوين يمكن أن تتفوق على كبرى مدفوعات العملات الورقية بحلول عام ٢٠٢٩.

"خلال ١٠ سنوات فقط، تمكنت بيتكوين من التنافس مع رواد صناعة نظام الدفع. فتطوير بيتكوين يحدث بشكل كبير"، حسبما خلصت شركة التحليل داتا لايت في ذلك الوقت.

في المستقبل، نظرًا لأن تطوير حلول التوسع خارج السلسلة مثل شبكة البرق المسرعة يجلب تطورات جديدة، سيحدث نشاط أقل وأقل في بيتكوين على بلوكتشين. وهذا، حسبما لاحظ المعلقون، ينبغي أن يضمن أن أحجام الكتلة الحالية تتناسب مع الطلب.