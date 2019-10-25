مجتمع BTC Surf يكسبك البيتكوين بطرق انت تختارها

إذا كنت في عالم العملات المشفرة لفترة طويلة ، فمن المفترض أن تكون قد مررت بتطور نماذج الأعمال في هذه الصناعة. في المرحلة الأولية لبداية توسع مجال العملات المشفرة ، كان هناك العديد من نماذج الأعمال المرتبطة بالإعلانات و الترويج للصناعة الجديدة، و كسب البيتكوين مجانا من الاعلانات.

في البداية كان صنابير البيتكوين التي كانت معروفة كثيرا ، و منصات PTCs (الدفع مقابل النقر على الاعلانات) تلك الطرق كانت وسيلة فعالة للحصول على أجزاء صغيرة من قيمة العملات المشفرة. ومع تطور مجال العملات المشفرة ظهرت مشاكل عديدة في تلك النماذج و فقدت شعبيتها وظهرت منافسات كبيرة في المجال ونجحت فقط أفضل المشاريع.

اليوم نقدم لك واحدة من تلك المشاريع التي تكيفت مع التطور وتحسنت بمرور الوقت لمواصلة النجاحات و اخد مكانة في العالم الإعلانات عبر الإنترنت. انه مشروع BTC Surf.

ما هو BTC Surf؟

BTC Surf عبارة عن مجتمع ، تم تطويره بواسطة محترفي جمعية البلوكشين الإسبانية. يمكن لأي شخص التسجيل مجانًا والاستمتاع بمزايا BTC Surf المتنوعة (حسب نوع العضوية). بناءً على النشاط في المجتمع ، يمكنك كسب عملات البيتكوين ، ايضا يمكنك كسب زوار لموقعك أو التعرف على فرص جديدة للاستثمار في المجال عبر ما يقترحه عليك BTC Surf.

أعلن للأبد عبر BTC Surf

يمكن للأعضاء الإعلان مدى الحياة عبر BTC Surf . وبهذه الطريقة BTC Surf ، و سيتمكن المعلن من تلقي زيارات من مستخدمين حقيقيين طوال حياته وبالتالي زيادة عائداته. يمكن أيضًا للمستخدمين الذين لا يرغبون في الإعلان أن يكسبوا أثناء مشاهدة الإعلانات من الشركاء المعلنين ، وكذلك معرفة بدائل الجودة التي يتم الترويج لها بواسطة الأعضاء الآخرين.

مصادر أخرى للكسب عبر BTC Surf هو النظام التابع

بصرف النظر عن النشاط العادي على مجتمع التشفير BTC Surf ، يمكن أيضًا الكسب من المنصة عبر التوصية بالمنصة للمستخدمين الآخرين ، والتي من خلالها يمكنك كسب نسبة مئوية من الأرباح التي يتم تحقيقها لاحقًا بفضل ذلك المستخدم. الشبكة التابعة ل BTC Surf تصل مستوياتها حتى 11 مستوى (للأعضاء الكبار ).

البيانات المالية التوضيحية ل BTC Surf

إن توزيع الأموال التي يمكن كسبها من مجتمع BTC Surf هو نظام واضح مصمم بشفافية لضمان الثقة في النظام.

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التوزيع كالتالي:

50 % – عضوية وصلت ل 11 مستوى في النظان الربحي التابع.

20 % – الترويج الخارجي للتصفح لجميع المعلنين ، مما يؤدي إلى زيارات من مصادر عالية الجودة.

10 % – مكافأة أسبوعية.

10 % – مكافأة عشوائية لكل نشاط.

10 % – إدارة وصيانة أنظمة BTCSURF

الأحدث من BTC Surf التجمع من اجل المنفعة اي (مجمع من اجل الكل يكسب)

أحدث وأحدث الخدمات التي تقدمها BTC Surf هي “مجمع”. و عندما نتحدث عن ذلك المجمع ، فإننا لا نذكر ما نعرفه جميعًا كمجمع تعدين. مجمع BTC Surf ، بشكل عام ، هي مجموعة من الأشخاص (أو الشركات) يتحدون لتقديم خدمة أو للاستفادة من فرصة عمل.

في هذه الحالة ، تهدف المجموعة المقدمة من BTC Surf إلى استغلال سوق الشبكات التابعة. من خلال مساهمات أعضاء المجتمع ، يتم استغلال الشبكات التابعة لبوابات ذات الجودة الأعلى في عالم البيتكوين والعملات المشفرة.

بعد ذلك ، دعونا نظهر الرسم البياني لمكاسب المجمع.

كما يتبين من الرسم البياني أعلاه ، تتراوح الارباح بين 0.20% و 1% من الأرباح اليومية. وهو استثمار مربح إلى حد ما إذا نظرنا إلى المنافسة الهائلة في سوق الإعلانات على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يتطور المجمع عندما يقرر المجتمع نظرًا لأنهم سيستثمرون في البوابات التي يقررها الأعضاء أنفسهم: أداة للمجتمع!

خاتمة

BTC Surf هو مجتمع ناضج ومربح يستمر في الابتكار لتقديم خدمات مربحة لمجتمعه ، كما يتضح من الإطلاق الأخير لعمولة المجمع.

اليكم موقع المجتمع : btcsurf.io