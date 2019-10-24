أسواق العملات المشفرة تظهر نموًا طفيفًا، بينما تواصل بيتكوين إظهار انخفاض

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 11:51 مساءً - الخميس ٢٤ أكتوبر - يبدو أن أعلى ٢٠ عملة من العملات المشفرة بدأت في استرداد مستواها بعد الانخفاض الحاد يوم ٢٣ أكتوبر، عندما هبطت عملة بيتكوين ٥٠٠ دولار في دقائق وسحبت عملات أخرى إلى الأسفل.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

ومع ذلك، تواصل بيتكوين الجلوس في المنطقة الحمراء، حيث سجلت خسائر بنسبة ٠,٦٪ في اليوم لتتداول عند حوالي ٧٤٤٢ دولار في وقت كتابة المقالة. وقد شهدت العملة الرائدة تقلبًا منخفضًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث انخفضت إلى مستوى منخفض بلغ ٧٣٧٨ دولارًا ووصلت إلى ٧٥٥٢ دولارًا عند أعلى نقطة سعر لها.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة تزيد قليلًا عن ١٪ خلال اليوم الماضي ويتم تداولها حاليًا حول ١٦٢,٢٧ دولارًا. وخلال اليوم، تم تداول العملة البديلة في ممر ضيق بين ١٥٨,٠٧ و١٦٦,٢ دولارًا، وهو ما يمثل أدنى وأعلى سعر للعملة.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

أظهرت ريبل، وهي ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، نموًا أكثر استقرارًا، حيث سجلت نموًا بنسبة ٣,١٩٪ في اليوم ليتم تداولها عند ٠,٢٢٧ دولار. ومن حيث الأداء الأسبوعي، فقدت العملة البديلة ٢,٦٥٪، في حين أنها على الرسم البياني الشهري تبدو في المنطقة الخضراء بنسبة ٠,٨٣٪.

مخطط أسعار ريبل على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

سجلت عملات أخرى في قائمة أعلى ٢٠ مكاسب متواضعة عند ٠,٠٢٪ وأعلى عند ١٤٪. الاستثناء الوحيد هي يونوس سيد ليو (LEO)، التي انخفضت بنسبة ١,٥٥٪ خلال اليوم. العملات الرابحة بأكبر قدر هي بيتكوين إس في (BSV) و ترون (TRX)، حيث حققت مكاسب بنسبة ١٤٪ و٦,٥٪ على التوالي.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملة المشفرة حاليًا ٢٠٤,٧ مليارات دولار، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لبيتكوين ١٣٤,٢ مليار دولار.