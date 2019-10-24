بنك كارنت يجمع ٢٠ مليون دولار من غالاكسي ديجيتال وغيرها

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 11:51 مساءً - جمع كارنت، وهو بنك عبر الإنترنت يسمح بحسابات التحقق الشخصية التي يشرف عليها الآباء وبطاقات الخصم المدفوعة مقدمًا التي يتم التحكم فيها من خلال تطبيق، ٢٠ مليون دولار من مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك صندوق استثمار إيوس من غالاكسي ديجيتال.

الوصول إلى ٤٥ مليون دولار من جمع الأموال

أعلن كارنت عن الخبر في مدونة بتاريخ ٢٤ أكتوبر، مفصلًا أنه جمع ٢٠ مليون دولار في جولة من السلسلة ب من مستثمرين، من بينهم صندوق استثمار إيوس من غالاكسي ديجيتال، وشركة إدارة الأصول ويلينغتون مانجمنت وذراع رأس المال الاستثماري لمجموعة CUNA Mutual Group، وهي CMFG Ventures.

كما شهد البنك دعمًا ماليًا متجددًا من شركات رأس المال الاستثماري QED Investors، والاستوديو الجديد لأصحاب المشاريع لإنشاء وإطلاق شركات جديدة Expa وشركة Elizabeth Street Ventures للاستثمار في المراحل المبكرة.

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ومن خلال آخر مساهمة، وصل كارنت إلى ما مجموعه ٤٥ مليون دولار في الاستثمار، في حين أن عدد الحسابات المسجلة لدى البنك قد كسر عتبة ٥٠٠٠٠٠ حساب.

الاستثمارات الحديثة على نطاق الصناعة

في أواخر شهر سبتمبر، شارك صندوق استثمار إيوس من غالاكسي ديجيتال أيضًا في جولة تمويل بقيمة ١٥ مليون دولار لصالح شركة إميوتابل، وهي شركة ناشئة لألعاب بلوكتشين في سيدني. ومن بين المستثمرين الآخرين أيضًا شركة رأس مال الاستثماري رينفنتشر ومقرها سيدني وشركة أبكس كابيتال الأمريكية للاستثمار الخاص، بالإضافة إلى ناسبرز، وهي أكبر مساهم في شركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت.

وعلى نحو مماثل، استثمرت إكسبرينغ، وهي ذراع الاستثمار في ريبل وحاضنة التكنولوجيا، في شركة Towo Labs السويدية الناشئة الخاصة بالاحتفاظ الذاتي بالعملة لإنشاء البرامج الثابتة لأجهزة المحافظ.