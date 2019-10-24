عاجل: باكت تعلن عن أول عقد خيارات خاضع للوائح لبيتكوين

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - أعلنت باكت يوم ٢٤ أكتوبر أنها ستطلق أول عقد خيارات خاضع للتنظيم لعقود بيتكوين (BTC) الآجلة يوم ٩ ديسمبر.

عقد خيارات باكت معتمد من لجنة تداول السلع الآجلة

وفقًا لبورصة عقود بيتكوين الآجلة، فإن السمات الرئيسية لعقد خيارات باكت لبيتكوين تشمل كفاءة رأس المال، والنقد أو التسوية المادية، والخيارات على الطراز الأوروبي، والرسوم المنخفضة، بالإضافة إلى المراسلة الفورية، وعمليات التداول الجماعية وتحليلات الخيارات.

وأشارت الشركة إلى أن الخيار على النمط الأوروبي هو عقد خيار يحد من فرصة التنفيذ المبكر ويقلل من الأعباء التشغيلية.

يعتمد منتج الخيارات الجديد على ملاحظات العملاء، حسبما يوضح الرئيس التنفيذي كيلي لوفلر، وهو مصمم للتحوط أو اكتساب التعرض لبيتكوين.

وتضيف باكت:

Advertisements

"قامت عقود إنتركونتيننتال إكستشينج الآجلة بالحصول على الاعتماد من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، ونحن متحمسون لرفع أسعار العقود الآجلة القياسية وخدمة الحفظ من الدرجة المؤسسية لتلبية احتياجات عقد الخيارات المنظم."

١,٢٥ دولار لكل عقد خيار ابتداءً من عام ٢٠٢٠

حسبما أشار الرئيس التنفيذي لشركة باكت كيلي لوفلر في الإعلان، فإن عقد خيارات باكت لبيتكوين سيعتمد على عقد بيتكوين الآجل الشهري من باكت، وهو نوع رئيسي من عقود بيتكوين الآجلة التي تم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع عقد بيتكوين الآجل اليومي من باكت يوم ٢٢ سبتمبر.

وعلى وجه التحديد، ستقاضى باكت ١,٢٥ دولار لكل عقد خيارات ابتداءً من يناير ٢٠٢٠ بعد ظهور الخيارات مع إعفاء من الرسوم في ديسمبر، على حد تعبير لوفلر.

وتأتي الأخبار بعد يوم واحد من وصول أحجام تداول بيتكوين الآجلة على باكت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بلغ ٤٥٢ من عقود بيتكوين الآجلة. أيضًا في ٢٣ أكتوبر، هبط سعر بيتكوين بشكل مفاجئ ٥٠٠ دولار في غضون خمس دقائق فقط بعد التداول عند مستوى ٨٠٠٠ دولار خلال الأسبوع الماضي.