عضوٌ بالكونغرس الأمريكي يحذر: العملات المشفرة قد "تستبدل أو تتداخل مع الدولار"

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - عاد عضو الكونغرس الأمريكي الذي قال إن على البلاد حظر العملات المشفرة إلى مهاجمة الظاهرة علانية هذا الأسبوع.

شيرمان: العملات المشفرة يمكن أن "تحقق أهدافها"

خلال آخر جلسة استماع حول عملة ليبرا الرقمية من فيسبوك يوم ٢٣ أكتوبر، انتهز براد شيرمان فرصته للتحدث لتقديم انتقادات جديدة للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وحالات الاستخدام المزعومة.

وقد قام شيرمان، الذي كان معروفًا بالفعل بأنه معارض لأي أموال تتحدى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمية، بالاعتماد على مطالباته السابقة اعتبارًا من مايو عندما استجوب الرئيس التنفيذي لفيسبوك " مارك زوكربيرغ".

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حيث قال لزوكربيرغ: "أنا لست هنا لأكون معاديًا لفيسبوك؛ فقد كنت معارضًا للعملات المشفرة عندما كنت أنت ضد العملات المشفرة".

ومتابعًا، أعطى شيرمان على الرغم من ذلك وزنًا غير مرجح لفكرة أن الأداة المالية الجديدة يمكن أن تنجح في سحب السلطة من الدولار.

وقال إن "العملة المشفرة إما أنها لا تعمل، وفي هذه الحالة يخسر المستثمرون الكثير من المال، أو تحقق أهدافها وربما تزيح الدولار الأمريكي أو تتعارض مع كون الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الوحيدة في العالم".