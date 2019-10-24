باحثون لإدارة الغذاء والدواء: نرجو تقديم إرشادات بشأن بلوكتشين لسلامة الأغذية

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - تحث شركة أبحاث تكنولوجية عالمية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تقديم إرشادات واضحة حول تطبيقات بلوكتشين لتحسين سلامة الأغذية.

البحوث الفيدرالية لازمة

أفادت فود أونلاين يوم ٢١ أكتوبر بأن أليكس ماندرز، رئيس حلول بلوكتشين في مجموعة خدمات المعلومات (ISG)، وهي شركة أبحاث واستشارات تقنية مقرها في كونيتيكت، حثت إدارة الغذاء والدواء على إلقاء نظرة فاحصة على إمكانات تكنولوجيا بلوكتشين.

ومتحدثًا في اجتماع عام لإدارة الغذاء والدواء إبعنوان "عصر جديد لسلامة الغذاء أكثر ذكاءً"، جادل مانديرز بأن إدارة الأغذية والعقاقير يجب أن تفحص مقدمي حلول بلوكتشين وخيارات الاستثمار وتقديم التوجيه للمؤسسات عبر سلسلة الإمداد بالأغذية حول كيفية استخدام بلوكتشين لتحسين سلامة الأغذية.

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أهم التحديات هي "غير تقنية"

وفقًا لمجموعة ISG، فإن أهم التحديات المرتبطة بتطبيق بلوكتشين في صناعة الأغذية والمشروبات هي "غير تقنية"، ولكن الوعي غير مكتمل حول البنية التحتية الحالية لبلوكتشين بما في ذلك البائعين ونماذج التعاون.

وعلى هذا النحو، فإن التحديات الكبرى تشمل أيضًا الافتقار إلى أطر الصناعة والحوكمة القائمة.

ومن خلال توضيح إمكانات تقنية بلوكتشين في جعل سلسلة الإمداد الغذائي أكثر شفافية وفعالية، دعت ISG أيضًا إدارة الغذاء والدواء إلى إنشاء أموال أو منح للمزارعين والحصادات والموزعين وتجار التجزئة الذين يقررون تنفيذ بلوكتشين.