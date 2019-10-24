المؤسس المشارك لصندوق تحوط عملات مشفرة: بيتكوين أقل من ٨ آلاف دولار هي منطقة شراء

تام شمس - الخميس 24 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - قال جويل بيرش، مؤسس صندوق تحوط العملات المشفرة وشركة أبحاث السوق "لونار"، إنه يرى أن بيتكوين (BTC) بسعر أقل من ٨٠٠٠ دولار كفرصة للشراء خلال مقابلة مع مجلة فوربس نشرت يوم ٢٣ أكتوبر.

الشراء عند المستويات الدنيا وبيع عند أعلى المستويات لا ينجح

كما أوضح بيرش أنه لا يؤمن بمحاولة الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند القمم ليكون استراتيجية جيدة.

بدلًا من ذلك، فهو يعتقد أن "التوسيط والتوسيط هو أفضل استراتيجية". وهذه هي الاستراتيجية حيث يضع المستثمر مبلغًا ثابتًا بالدولار - عند الإمكان - في بيتكوين على أساس منتظم لتقليل تأثير التقلبات بمرور الوقت.

وأضاف بيرش:

"لا يمكنني إخباركم إذا ما كانت بيتكوين ستصل إلى ٣٠٠٠ دولار أو ٤٠٠٠ دولار أو ٦٠٠٠ دولار، لكن يمكنني أن أخبركم أن الأمر ليس مهمًا لأنني أعتقد أن أي سعر أقل من ٨٠٠٠ دولار أمر جيد. [...] ففي الأسبوعين الماضيين، عندما انخفض السعر إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار اشترينا، ورأينا ٨١٠٠ دولار و٨٢٠٠ دولار و٨٣٠٠ دولار." Advertisements

"بيتكوين ستتجاوز ٢٠٠٠٠ دولار في النهاية"

بينما يعترف بأنه لا يعرف إلى أين سيتجه سعر بيتكوين لاحقًا، إلا أنه قال إنه يمكن إعادة النظر في النطاق الأعلى البالغ ٦٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، بعد هذه التقلبات، يعتقد أن بيتكوين ستستأنف تحركاتها التصاعدية نحو شهر مايو من العام المقبل بالنظر إلى تخفيض مكافآت القائمين بالتعدين بمقدار النصف - وهو حدث سيؤدي إلى خفض المعروض من بيتكوين الذي تم تعدينه حديثًا إلى النصف.

وخلص بريتش قائلًا: