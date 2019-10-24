اسعار العملات المشفرة هل ستغير الاتجاه بعد الانهيار الاخير

انخفضت اسعار العملات المشفرة بأكثر من 10% واخترقت منطقة الدعم البالغة 200 مليار دولار.

انخفض سعر البيتكوين الان بشكل كبير ويتداول تحت منطقة الدعم 7500 دولار.

انخفض سعر EOS بأكثر من 8% وتم تداوله بالقرب من منطقة الدعم 2.5 دولار.

لا يزال سعر البيتكوين كاش يحتفظ بمنطقة الدعم الرئيسية 200 دولار ، مع وجود علامات إيجابية في ضل التقلابات السعرية الحاصلة.

يتم تداول سعر Tron مباشرة أسفل منطقة الدعم 0.0145 دولار.

ارتفع سعر كاردانو إلى ما دون 0.0385 دولار وتم تداوله بالقرب من منطقة الدعم 0.0350 دولار.

اسعار العملات المشفرة منخفضة بشدة دون منطقة الدعم الرئيسي.

إن ETH و EOS و TRX و BCH و ripple و ADA و BNB يتعافيان لكنهما يواجهان عقبات في ضل السوق الهابط.

تحليل سعر البيتكوين كاش

في الآونة الأخيرة ، فشل سعر BCH في البقاء فوق مستوى 225 دولارًا. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد دون مستوى الدعم 215 دولار. ارتفع السعر حتى أقل من مستوى الدعم 205 دولار ، ولكن يبدو أن السعر يحتفظ بمنطقة الدعم 200 دولار.

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يتعافى السعر حاليًا ، ولكن هناك العديد من العقبات في الاتجاه الصعودي بالقرب من مستويات 215 دولارًا و 220 دولارًا. على الجانب السلبي ، فإن الإغلاق دون مستوى 200 دولار قد يفتح المجال لمزيد من الجوانب السلبية نحو مستوى 185 دولار.

تحليل اسعار العملات المشفرة EOS و TRX و ADA

انخفض سعر EOS اليوم بأكثر من 8% ، واخترق منطقة الدعم 2.85 دولار. انخفض السعر نحو منطقة الدعم 2.5 دولار وشكل أدنى مستوى بالقرب من مستوى 2.550 دولار. إنه يتعافى حاليًا ، لكن الدعم السابق بالقرب من 2.8 دولار و 2.85 دولار قد يكون بمثابة مقاومة قوية.

واجه سعر TRX بيع قوي بعد فشله في كسر مستوى المقاومة عند 0.0155 دولار. انخفض سعر TRX بحدة دون 0.015 دولار و 0.014 دولار. تم تشكيل قاع بالقرب من 0.0136 دولار والسعر يتعافى حاليًا. وعلى الجانب العلوي ، من المرجح أن يمنع مستوي 0.0145 و 0.0148 دولار المكاسب في سعر TRX.

سعر Cardano يتم تداوله دون منطقة الدعم الرئيسية عند 0.04 دولار. اختبر سعر ADA مستوى الدعم 0.0360 دولار ويبدو أنه يكافح لتصحيح الارتفاع. على الجانب العلوي ، هناك العديد من العقبات بالقرب من مستويات 0.04 دولار و 0.042 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات ل اسعار العملات المشفرة ، كان هناك رد فعل هبوطي حاد من منطقة المقاومة عند 218 مليار دولار. تراجعت القيمة السوقية بأكثر من 10 % وحتى اخترقت منطقة الدعم الرئيسية البالغة 200 مليار دولار. لقد اختبرت مستوى 190 مليار دولار وتصحح حاليًا بمستوى أعلى. مع ذلك ، قد يكون الدعم السابق بالقرب من مستوى 200 مليار دولار بمثابة مقاومة قوية.

على الجانب السلبي ، الدعم الرئيسي سيكون بالقرب من 190.0 مليار دولار و 185.0 مليار دولار.

بشكل عام ، من المحتمل أن تظل التقلبات محدودة في عملة البيتكوين و ETH و XRP و TRX و ADA و Bitcoin cash و Litecoin و EOS و stellar و IOTA و ICX و WAN و العملات البديلة الاخرى الأخرى.

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