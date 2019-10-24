سعر البيتكوين الان في تقلب عالي و الدببة لا تستسلم

سعر البيتكوين الان انخفض بأكثر من 8% وانخفض إلى ما دون 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يصحح السعر حاليًا ارتفاعًا بعد التداول إلى قاع شهري جديد بالقرب من 7300 دولار.

يوجد خطان للاتجاه الهابط تربط بينهما مقاومة بالقرب من 7450 دولار و 7660 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يتداول السعر بالقرب من الدعم الرئيسي وقد يصحح أعلى نحو 7660 دولارًا و 7700 دولار.

انخفض سعر البيتكوين بحوالي 1000 دولار هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي. دببة سعر البيتكوين تحتاج إلى توخي الحذر لأنه قد يكون هناك انتعاش لطيف في المدى القريب.

تحليل سعر البيتكوين الان

هذا الأسبوع ، فشلت عملة البيتكوين في الحفاض على منطقة المقاومة عند المستوى 8300 دولار. بدأ سعر BTC انخفاضًا جديدًا وكسر العديد من الدعم بالقرب من مستوى 8000 دولار.

نتيجة لذلك ، سيطرت الدببة وهبطت بالسعر أكثر من 8% في الجلسات الثلاث الماضية. لقد كسر مستويات الدعم البالغة 7800 دولار و 7،600 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق واضح دون مستوى 7500 دولار واستقر السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

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أخيرًا ، تم تشكيل قاع شهري جديد بالقرب من 7302 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى. لقد تعافى فوق مستوى 7400 دولار ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8021 دولار إلى 7302 دولار.

في الوقت الحالي ، يتماسك السعر فوق مستوى 7400 دولار ويواجه عقبات. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7440 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطان للاتجاه الهابط، تشكيل المقاومة بالقرب من 7450 و 7660 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يتزامن خط الاتجاه الثاني مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 8021 دولار إلى قاع 7302 دولار. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 7660 دولار ، فقد يتعافى السعر نحو مستويات المقاومة 7800 و 7880 دولار.

على الجانب السلبي ، فإن مستوى 7380 دولار هو دعم فوري. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى 7380 دولار ، فيمكن للسعر إعادة النظر في منطقة الدعم 7300 دولار. أي خسائر أخرى من المحتمل أن تستدعي دفع نحو مستويات 7200 و 7120 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه سعر البيتكوين الان اهتمامًا قويًا بالبيع دون 7800 دولار. انخفض السعر بأكثر من 1000 دولار هذا الأسبوع ، مما يعني أن أي خسائر أخرى قد تكون محدودة. لذلك ، هناك فرص لتصحيح صعودي نحو 7660 دولار و 7800 دولار في الجلسات التداولية القادمة.

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